Muerte de Diego Román

"La víctima tenía rostro": por qué agravaron las penas a los dueños de la jauría de Recreo

El camarista Oscar Burtnik consideró que la pareja dueña de los perros sabían que un chico de 12 años estaba extraviado cerca de su campo y, pese a los antecedentes de ataques, no protegieron a terceros. Un mensaje para ocultar la responsabilidad de los animales y las advertencias desoídas fueron claves para aplicar el dolo eventual.