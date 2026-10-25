Cómo se invirtieron

La UTN Santa Fe renovó su estadio con fondos donados del acuerdo del caso Oldani

El pulido integral del piso de madera, el recambio de 44 luminarias y la puesta a punto de las instalaciones forman parte de los trabajos realizados en el gimnasio de la Facultad Regional Santa Fe. Una parte de la inversión se financió con los $107 millones donados en el marco del acuerdo judicial, de la cual otra parte fue a becas, infraestructura y capacitación docente. “Ya se rindió el 80%”, se informó.