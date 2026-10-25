El piso de madera recuperó su brillo, las canchas volvieron a lucir sus marcas y la iluminación del campo de juego y las tribunas fue renovada, como se está haciendo con los baños y luego con otros sectores. El estadio cubierto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Fe, atraviesa una puesta a nuevo para devolverle el protagonismo que supo tener uno de los espacios deportivos de la casa de estudios. Su primer gran estreno fue durante los Juegos Deportivos Tecnológicos.
La UTN Santa Fe renovó su estadio con fondos donados del acuerdo del caso Oldani
El pulido integral del piso de madera, el recambio de 44 luminarias y la puesta a punto de las instalaciones forman parte de los trabajos realizados en el gimnasio de la Facultad Regional Santa Fe. Una parte de la inversión se financió con los $107 millones donados en el marco del acuerdo judicial, de la cual otra parte fue a becas, infraestructura y capacitación docente. “Ya se rindió el 80%”, se informó.
Parte de los trabajos se realizó con fondos provenientes de la donación de $ 107 millones acordada por la Justicia Federal en el marco de la causa judicial por intermediación financiera no autorizada vinculada al caso Oldani. Esos recursos permitieron dar el primer impulso a la recuperación del piso del gimnasio y también se destinaron a otras mejoras de infraestructura, además de becas universitarias y capacitación docente, según informaron autoridades de la facultad.
“Una de las cosas que nos propusimos fue, de alguna manera, abrir el estadio de nuevo a la comunidad”, explicó Alejandro Tóffolo, decano de la UTN Santa Fe. Según señaló, al asumir las nuevas autoridades detectaron la necesidad de reforzar el mantenimiento del edificio y recuperar su perfil como espacio disponible para actividades deportivas y encuentros de la ciudad.
“Nosotros lo que estamos haciendo es darle otra impronta, y que tiene que ver con decir: bueno, ser un espacio más para la ciudad, como lo fue mucho tiempo para nuestra ciudad”, sostuvo.
El piso, la primera gran intervención
La obra más visible fue la recuperación integral del piso de madera, que incluyó un pulido profundo hasta llegar nuevamente a la superficie original, la reparación de sectores puntuales y el laqueado final.
“El primer presupuesto que se licitó fue el pulido del piso, que técnicamente se llevó a un pulido completo, a madera virgen nuevamente. Es lo que más se nota”, detalló el ingeniero Hernán Banchio, secretario de Infraestructura de la Facultad Regional Santa Fe.
El trabajo contempló también arreglos en una estructura montada hace aproximadamente 40 años. “Se hicieron algunos arreglos puntuales, se quitaron algunas maderas, se volvieron a colocar las mismas porque teníamos algunas en reserva, se pintaron las canchas y se hizo un laqueado completo. O sea, que el piso quedó prácticamente a nuevo, a cero”, describió.
Tóffolo, en tanto, precisó que los fondos vinculados al acuerdo judicial fueron utilizados inicialmente para financiar esa intervención. “Eso nos dio el primer empujón para hacerlo”, señaló. El monto total de las obras realizadas en el estadio "ronda los $110 millones", según estimó el decano, aunque ese cálculo incluye trabajos financiados con distintas partidas.
Iluminación, extractores y sanitarios
La puesta a punto también comprendió una intervención en el sistema de iluminación y en distintos sectores de la instalación eléctrica. Se retiraron antiguos reflectores halógenos y tableros de comando que habían quedado fuera de uso, se incorporaron luminarias nuevas en las tribunas y se reemplazaron las del campo de juego.
En total, se cambiaron 44 luminarias. Aunque la tecnología LED ya estaba presente, el recambio permitió incorporar modelos más nuevos y de mayor potencia.
Además, se realizó un mantenimiento integral de los 8 extractores del estadio. Antes de los trabajos, solamente 4 funcionaban. Para recuperarlos, se retiraron los motores, se limpiaron y lubricaron sus componentes, precisó el ingeniero Banchio.
A estas tareas se sumaron arreglos generales en los núcleos sanitarios y trabajos de pintura en algunos sectores. Parte de estas últimas intervenciones se concretó con personal no docente de la propia regional.
A diferencia de la recuperación del piso, las mejoras en iluminación se financiaron con recursos de Rectorado de UTN destinados a infraestructura. La puesta a punto fue, por lo tanto, resultado de distintas inversiones y del trabajo del equipo local. “Tenemos mucha ayuda de nuestro equipo de no docentes, que también, una vez que se pulió esto, hubo que limpiar todo”, destacó Tóffolo.
Utilización de los fondos
El 13 de marzo de 2026, se dispuso el sobreseimiento de los diez acusados y el cierre definitivo del expediente de la causa Oldani, sin que la causa llegara a juicio oral. La donación, como parte del acuerdo con los acusados, se asignó a la UTN Santa Fe.
El dinero tuvo tres destinos principales dentro de la facultad: infraestructura, becas estudiantiles y programas de capacitación docente. En la Facultad Regional Santa Fe, una parte se utilizó para impulsar la recuperación del gimnasio y atender necesidades relacionadas con la prevención y extinción de incendios, además de otras mejoras de mantenimiento.
Tóffolo indicó que la institución presentó informes sobre la aplicación de los recursos. “Se vinieron rindiendo los fondos. En realidad, no todo, porque las becas recién de acá a fin de año, finalizan”, explicó. Según estimó, cerca del 80% de esas partidas ya están rendidas.
Para los estudiantes y la ciudad
La renovación del edificio se inscribe en una estrategia que busca ampliar el uso del estadio más allá de las actividades institucionales y de los encuentros deportivos puntuales. La Secretaría de Bienestar Universitario coordina las propuestas destinadas a los estudiantes, que incluyen básquet femenino y masculino, futsal femenino y masculino y fútbol 11 masculino, entre otras disciplinas. También existen convenios con clubes para el desarrollo de actividades deportivas fuera de la facultad.
“La idea es que la facultad los contenga y que vengan y se queden en la facultad, que sea la segunda casa”, explicó desde el área, Paula Yanotti. Y resumió el objetivo con una frase: “Que se lo apropien”.
La apertura a otras instituciones ya tuvo expresiones concretas. Durante la organización de los Juegos Deportivos Tecnológicos, la UTN articuló con otros espacios para distribuir actividades y también prestó sus instalaciones para propuestas deportivas. El estadio, además, puede recibir actividades de escuelas y de organismos públicos, de acuerdo con la disponibilidad.
El secretario de Coordinación, Ricardo Verón, señaló que la capacidad total del estadio es de 2.720 personas entre platea y tribunas, con 570 lugares en platea.
La facultad también firmó un convenio con la Municipalidad de Santa Fe para que sus instalaciones puedan funcionar como centro de evacuación ante eventuales inundaciones y como espacio de apoyo logístico en situaciones de emergencia.
La intención es que el gimnasio vuelva a ser un espacio cotidiano para los estudiantes y, al mismo tiempo, pueda recibir actividades de otras instituciones. Una forma de recuperar un lugar que integra la vida de la facultad y que, con las obras, busca ampliar nuevamente su presencia en Santa Fe.
Obras que continuarán
La intervención actual no representa el cierre definitivo de las mejoras. Desde el área de Infraestructura anticiparon que existen proyectos para continuar con la recuperación visual y estética del perímetro y renovar la cartelería.
Otro de los puntos en evaluación es el futuro de las cabinas de transmisión. Como las modalidades de trabajo de la prensa cambiaron con el tiempo, la facultad analiza alternativas para reutilizar esos sectores como palcos u otros espacios. “Tenemos varias ideas para seguir mejorando”, adelantó Banchio, aunque prefirió no anticipar detalles de los proyectos.