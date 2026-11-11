Por homicidio

Juicio contra Pity Álvarez: la Fiscalía presenta sus alegatos y se espera el pedido de pena

El representante del Ministerio Público Fiscal expondrá su postura ante el tribunal en la causa por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. La próxima audiencia será el viernes, cuando la defensa presente sus argumentos.