La Fiscalía lleva adelante este miércoles los alegatos finales en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. La instancia llega después de que la querella solicitara la semana pasada una condena de 11 años y 2 meses de prisión para el músico.
Juicio contra Pity Álvarez: la Fiscalía presenta sus alegatos y se espera el pedido de pena
El representante del Ministerio Público Fiscal expondrá su postura ante el tribunal en la causa por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. La próxima audiencia será el viernes, cuando la defensa presente sus argumentos.
El fiscal general Sandro Abraldes será el encargado de representar al Ministerio Público Fiscal ante el tribunal y exponer los argumentos de cierre. Por el momento, se mantiene la expectativa sobre la pena que reclamará para el cantante.
Qué pena pidió la querella
El pasado 6 de noviembre, durante su exposición ante los jueces, el abogado Fabián Améndola solicitó una condena de 11 años y 2 meses de prisión para Álvarez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El pedido fue presentado ante los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Además, el representante de la querella planteó que la eventual condena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.
También solicitó que el músico pueda realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño ocasionado a los particulares damnificados.
Cuándo serán los alegatos de la Fiscalía
Este miércoles está previsto que el fiscal general Sandro Abraldes presente los alegatos de cierre en representación del Ministerio Público Fiscal. Su intervención será clave para conocer qué postura sostiene la acusación y qué sanción solicitará para el cantante.
Hasta el momento, no trascendió cuál será el monto de pena que reclamará el fiscal, por lo que existe expectativa en torno a su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.
Qué planteará la defensa
La siguiente instancia del juicio está prevista para el viernes 13 de noviembre, cuando será el turno de la defensa de Álvarez. En esa audiencia, los abogados analizarán las pruebas incorporadas durante el debate oral y expondrán su posición ante el tribunal.
Se espera que uno de los principales ejes de su presentación sean los planteos de nulidad que fueron formulados a lo largo del proceso. A partir de los alegatos de las partes, el tribunal deberá avanzar hacia una resolución sobre el caso.