El abogado Fabián Améndola pidió este viernes una condena de 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Díaz de cuatro disparos el 12 de julio de 2018. El hecho ocurrió en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.
La querella pidió más de 11 años de prisión para Pity Álvarez y arresto domiciliario
El planteo fue presentado durante los alegatos de clausura en el juicio por el asesinato de Cristian Díaz. También solicitaron que el músico pueda realizar salidas laborales para reparar el daño a los damnificados.
El pedido fue presentado durante los alegatos de clausura, que comenzaron a las 11:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. La querella también solicitó que la eventual condena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El pedido de la querella
Améndola, quien trabaja junto al abogado Fernando Burlando, también pidió que Álvarez tenga autorización para realizar salidas laborales, con el propósito de que pueda reparar económicamente el daño ocasionado a los particulares damnificados.
El proceso judicial continuará el próximo miércoles 11, cuando será el turno de los alegatos del fiscal Sandro Abraldes. El funcionario sostiene la acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Por su parte, los defensores del músico, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, expondrán sus argumentos el viernes 13.
Qué declaró Pity Álvarez
El músico declaró por primera vez este lunes ante el tribunal y describió las circunstancias que, según su relato, rodearon el episodio. Durante su exposición, afirmó que se había sentido acorralado por una persona a la que consideraba peligrosa.
En ese contexto, recordó que llevaba un arma en el bolsillo y manifestó: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".
El recuerdo del momento posterior al disparo
En otro tramo de su declaración, Álvarez recordó la reacción de Agustina, la joven que lo acompañaba en ese momento. Según contó, escuchó que ella le gritaba: "¡Lo mataste, lo mataste!".
También relató cómo se retiraron del lugar y describió el estado de alteración en el que se encontraban después de lo ocurrido.
"Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé", expresó el cantante al recordar el episodio.