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Pity Álvarez se descompensó antes de declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El músico recibió asistencia médica tras llegar al tribunal este lunes. Su exposición podría realizarse por videollamada, mientras la defensa evalúa sumar dos testigos.

Pity Álvarez es juzgado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.Pity Álvarez es juzgado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.
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Cristian “Pity” Álvarez se descompensó este lunes minutos antes de su prevista declaración en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El cantante debió recibir asistencia médica en el patio interno del tribunal y se evaluaba que declarara por videollamada.

El artista había sido trasladado desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece bajo internación forzosa. La audiencia estaba prevista en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, en un debate que atraviesa sus instancias finales después de diversas interrupciones.

Pity Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú por un período de 90 días.El músico fue trasladado al tribunal desde una clínica psiquiátrica de Castelar.

Un traslado autorizado

Durante las últimas jornadas, Álvarez siguió las audiencias de manera remota desde el establecimiento en el que está internado, conforme a lo dispuesto judicialmente. Para su declaración de este lunes se había concedido un permiso especial que le permitió concurrir al tribunal.

La autorización buscaba facilitar su exposición presencial ante los jueces. Sin embargo, la descompensación y la posterior intervención del personal médico llevaron a considerar la modalidad virtual. Al momento de conocerse el episodio, su declaración continuaba pendiente.

La próxima audiencia contra Pity Álvarez se realizará este miércoles a partir de las 11.La defensa de Álvarez evalúa ofrecer dos nuevos testigos antes de los alegatos.

Los testimonios pendientes

Además de la intervención del músico, estaba prevista la participación de un perito y del sacerdote César Scicchitamo Tagle, conocido como el Cura Rockero, según confirmaron a Noticias Argentinas. El religioso mantiene un vínculo cercano con el cantante desde hace años y lo acompaña durante el proceso.

Todavía no se había definido cuándo comenzarían los alegatos. La defensa de Álvarez, a cargo de Sebastián Queijeiro y Javier Baños, informó que evalúa ofrecer dos nuevos testigos. Su incorporación podría demorar una jornada más el inicio de esa etapa del debate.

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