El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, entra en su etapa final con las últimas declaraciones testimoniales en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa de Pity Álvarez denunció riesgo de vida y pidió la intervención del Tribunal Superior
El proceso por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, entra en su etapa final con testimonios de profesionales de la salud mental y la posible participación de un sacerdote cercano al músico.
Este lunes está prevista la declaración de profesionales de la salud mental y de un sacerdote cercano al músico. En paralelo, sus abogados presentaron un comunicado en el que advierten sobre un presunto riesgo para su vida y reclaman la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia porteño.
Quiénes declaran en la etapa final
Este lunes deben declarar los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj Perito, además del psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio.
También figura en la lista el padre César Scicchitano Tagle, conocido como el “Cura Rockero”, quien mantiene un vínculo cercano con Álvarez desde hace años y lo acompaña durante el proceso.
Sin embargo, su testimonio todavía no está confirmado. El sacerdote informó que un familiar será sometido a una operación durante la tarde, por lo que su declaración podría postergarse.
La advertencia de la defensa
Antes de la audiencia, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños difundieron un comunicado en el que alertaron sobre la situación de su defendido y solicitaron la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el documento señalaron que se encuentran en trámite tres recursos de queja presentados luego de que fueran rechazados recursos de inconstitucionalidad. Los planteos están relacionados con cinco acciones de hábeas corpus, el inicio del juicio sin una evaluación previa de la aptitud de Álvarez para afrontarlo y la falta de una audiencia de recusación del tribunal.
Cuestionamientos
En el escrito, la defensa sostuvo que existe un “grave riesgo para la vida y la salud de su asistido” y denunció presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados internacionales de protección de las personas con discapacidad.
Los abogados también cuestionaron la actuación del Ministerio Público Fiscal por un supuesto ocultamiento de pruebas, falta de objetividad e intentos de sancionar a los defensores. Según indicaron, estos planteos motivaron la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados.
“Ante la gravedad institucional de los hechos y la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, se requiere tratamiento urgente de los recursos”, expresaron.
Por último, la defensa aclaró que sus cuestionamientos no buscan afectar el buen nombre y honor de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 ni del fiscal subrogante que intervino durante la ausencia del fiscal Abraldes, quien se encontraba de vacaciones mientras se desarrollaba el debate oral.