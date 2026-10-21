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Crimen de Cristian Díaz

Declaran cinco testigos reservados en el juicio al Pity Álvarez y esperan su testimonio

La audiencia se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 porteño, mientras crece la expectativa por la primera declaración del músico, quien sigue el proceso por videollamada desde un hospital de Castelar.

El juicio contra el músico por el crimen ocurrido en 2018 atraviesa su etapa final.El juicio contra el músico por el crimen ocurrido en 2018 atraviesa su etapa final.
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El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, continúa este miércoles con una nueva audiencia en la que declararán cinco testigos de identidad reservada. El músico seguirá el desarrollo del debate por videollamada desde el hospital de Castelar donde se encuentra.

La audiencia se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Los testimonios previstos para esta jornada corresponden a personas cuya identidad se mantiene bajo reserva.

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Cinco testigos

La presentación de los testigos forma parte de una etapa avanzada del proceso judicial, que busca esclarecer las circunstancias del crimen de Cristian Díaz.

En la audiencia anterior declararon la madre de la hija del músico y un amigo de su infancia. Si bien estaba previsto que participaran más testigos, la jornada volvió a verse interrumpida por una situación vinculada con el estado de salud del acusado.

La próxima audiencia contra Pity Álvarez se realizará este miércoles a partir de las 11.La audiencia anterior se interrumpió por un inconveniente en la salud del acusado.

El problema de salud

Durante la última audiencia, los médicos que atienden a Álvarez detectaron que tenía la presión arterial algo elevada. Ante esa situación, se resolvió disponer un cuarto intermedio hasta que su estado permitiera continuar con el desarrollo del debate.

El episodio volvió a condicionar el ritmo del juicio, que se desarrolla con el músico conectado de manera remota desde el centro de salud de Castelar.

Expectativa por la declaración del músico

El debate se encuentra en su etapa final y uno de los puntos que genera mayor expectativa es la posibilidad de que Álvarez declare por primera vez ante el tribunal.

Pity Álvarez habló al salir del tribunal tras la audiencia.Cinco testigos de identidad reservada declaran en una nueva jornada del proceso judicial.

Por el momento, existe hermetismo en torno a la próxima audiencia en la que podría brindar su testimonio. Mientras tanto, el proceso continúa con la presentación de testigos y el análisis de los elementos vinculados con el expediente por el crimen ocurrido en 2018.

La evolución del juicio y el estado de salud del acusado serán factores importantes para determinar cómo avanzarán las próximas instancias del debate.

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