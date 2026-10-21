Crimen de Cristian Díaz

Declaran cinco testigos reservados en el juicio al Pity Álvarez y esperan su testimonio

La audiencia se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 porteño, mientras crece la expectativa por la primera declaración del músico, quien sigue el proceso por videollamada desde un hospital de Castelar.