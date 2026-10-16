Acusado de homicidio

La ex pareja de Pity Álvarez declaró en el juicio y opinó que el músico “limpió la mugre del barrio”

La mujer defendió al padre de su hija, quien —según dijo— era hostigado por un grupo de delincuentes. "Lo volvían loco", dijo y remarcó la peligrosidad y la marginalidad del barrio Samoré, en Villa Lugano.