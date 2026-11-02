Cristian “Pity” Álvarez declarará este lunes por primera vez en el juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La audiencia comenzará a las 11:30 y se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.
Expectativa por la primera declaración de Pity Álvarez en el juicio por homicidio
La audiencia se realizará este lunes a las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. El músico será trasladado desde la clínica de salud mental donde permanece alojado y también se esperan nuevos testimonios y planteos de su defensa.
Según confirmó su defensa, el músico participará de manera presencial. Para concretar su traslado desde Solar Colonial, la clínica de salud mental ubicada en Castelar donde permanece alojado, el Tribunal deberá coordinar las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes. El viaje tendrá que realizarse en ambulancia y con supervisión profesional.
Quiénes declararán
Además de la presentación de Álvarez, está previsto que durante la misma jornada brinden su testimonio el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el denominado cura rockero, César Scicchitano Tagle.
Por otra parte, los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro podrían solicitar que se incorporen otros tres o cuatro testigos al debate, según trascendió. La decisión sobre ese pedido estará a cargo de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.
Los tres planteos de la defensa
Mientras avanza el juicio, los representantes legales del músico aguardan una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados y enviados al fiscal general porteño para que emita su dictamen.
Uno de los cuestionamientos apunta a que el debate, iniciado el 10 de agosto, comenzó sin que estuviera definida de manera definitiva la aptitud médica y psíquica de Álvarez para comprender el proceso judicial y ejercer adecuadamente su defensa.
El segundo planteo está relacionado con el rechazo de cinco hábeas corpus. Los abogados sostienen que durante el procedimiento se produjeron arbitrariedades, desigualdad de condiciones entre las partes y presuntas vulneraciones de garantías constitucionales que, según argumentaron, comprometerían la vida, la salud y la libertad del acusado.
El tercer recurso cuestiona la imparcialidad de los integrantes del tribunal y la objetividad del fiscal Sandro Abraldes.
Qué reclama ante el Tribunal Superior
En sus presentaciones, Baños y Queijeiro también denunciaron supuestas irregularidades en el tratamiento de las recusaciones. Según su postura, no se realizaron las audiencias correspondientes ni se produjo la prueba que habían ofrecido.
Ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, los abogados solicitaron el sobreseimiento de Álvarez o, de manera alternativa, que se declare la nulidad del juicio.
Además, reclamaron que el debate oral quede suspendido hasta que exista una resolución sobre los cuestionamientos planteados.
La declaración del músico, en el centro de la jornada
La presentación de Pity Álvarez representa un momento importante dentro del proceso judicial, ya que será la primera vez que declare ante los jueces desde el inicio del debate.
La audiencia se desarrollará mientras la defensa mantiene abiertos sus reclamos sobre las condiciones en las que comenzó el juicio y espera una respuesta del máximo tribunal porteño.
De esta manera, la jornada combinará la declaración del músico, nuevos testimonios y posibles incorporaciones de testigos, en una causa que continúa atravesada por los planteos judiciales de sus abogados.