Este lunes

Expectativa por la primera declaración de Pity Álvarez en el juicio por homicidio

La audiencia se realizará este lunes a las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. El músico será trasladado desde la clínica de salud mental donde permanece alojado y también se esperan nuevos testimonios y planteos de su defensa.