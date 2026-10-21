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Juicio contra “Pity” Álvarez: declararon testigos de identidad reservada y el músico asistió por videollamada

La audiencia comenzó tarde, cerca del mediodía, y concluyó pasadas las cuatro de la tarde donde se llevaron a cabo testimonios cortos. El debate por el crimen de Cristian Díaz se encuentra en la etapa final y en la próxima audiencia podría declarar el acusado.

El debate se encuentra en la etapa final y hay hermetismo por la próxima audiencia.El debate se encuentra en la etapa final y hay hermetismo por la próxima audiencia.
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El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 continuó este miércoles con la declaración de testigos de identidad reservada y con el músico conectado por videollamada desde el hospital en Castelar.

Pity Álvarez habló al salir del tribunal tras la audiencia.El músico está acusado por el crimen de Cristian Díaz.

En el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló hoy una nueva jornada de juicio en la cual declararon cinco testigos de identidad reservada.

La audiencia comenzó tarde, cerca del mediodía, y concluyó pasadas las cuatro de la tarde donde se llevaron a cabo testimonios cortos.

El reclamo de la defensa

"Arrancó la audiencia y dejamos constancia del trato cruel e inhumano, pero después se realizarán los planteos correspondientes", destacó Sebastián Queijeiro, abogado del artista.

La próxima audiencia contra Pity Álvarez se realizará este miércoles a partir de las 11.La defensa platenó un "trato cruel e inhumano".

Acerca de la participación de Álvarez, estuvo conectado por videollamada y, a diferencia de las anteriores audiencia, pudo estar presente sin inconvenientes.

Antecedentes y problemas de salud

En la audiencia anterior declararon la madre de la hija de “Pity” y un amigo de la infancia. Se esperaban más declaraciones, pero, una vez más, la jornada estuvo marcada por un nuevo inconveniente en la salud del artista.

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De acuerdo con la información brindada, los médicos de la institución detectaron que tenía la presión arterial algo elevada, por lo que se dispuso un cuarto intermedio hasta su recuperación.

El debate se encuentra en la etapa final y hay hermetismo por la próxima audiencia en la que el acusado declararía por primera vez ante el tribunal.

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