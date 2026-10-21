Acusado de homicidio

Juicio contra “Pity” Álvarez: declararon testigos de identidad reservada y el músico asistió por videollamada

La audiencia comenzó tarde, cerca del mediodía, y concluyó pasadas las cuatro de la tarde donde se llevaron a cabo testimonios cortos. El debate por el crimen de Cristian Díaz se encuentra en la etapa final y en la próxima audiencia podría declarar el acusado.