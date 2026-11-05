Juicio por homicidio

Aseguran que Cristian “Pity” Álvarez consumió cocaína mientras lo trasladaban a declarar

Lo informaron las autoridades de la clínica psiquiátrica donde está internado y pidieron que "se tomen todas las medidas necesarias con el paciente para evitar que ocurran hechos que solo perjudican su estabilidad psíquica".