Un adolescente fue detenido este miércoles por su presunta participación en el ataque contra un grupo de mujeres trans ocurrido recientemente en los bosques de Palermo. La captura se concretó en el marco de una investigación que busca identificar a todos los responsables de la agresión.
Detuvieron a un menor por el violento ataque transfóbico en los bosques de Palermo
La investigación permitió identificar siete perfiles de interés y concretar allanamientos en distintas localidades bonaerenses. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos y continúan vigentes otras órdenes de detención para localizar a los involucrados.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, trabajó junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para identificar al sospechoso y avanzar con el procedimiento.
Según informaron las autoridades, el hecho que se le atribuye fue encuadrado inicialmente como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.
Cómo identificaron al detenido
La investigación incluyó distintas medidas para reconstruir lo sucedido y determinar quiénes participaron de las agresiones. Entre ellas, se realizaron evaluaciones médico-legales a las víctimas en la sede de la Fiscalía, donde se constataron lesiones de carácter leve.
También se analizaron los perfiles de redes sociales desde los cuales se difundieron las imágenes de los ataques que posteriormente se viralizaron. A partir de ese relevamiento, los investigadores lograron identificar a los usuarios vinculados con esas publicaciones.
Además, se solicitaron datos a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para comprobar la titularidad de líneas telefónicas, los servicios registrados y los domicilios asociados a la facturación. El procedimiento se complementó con el análisis de cámaras de seguridad.
Allanamientos y dispositivos secuestrados
Como resultado de las tareas investigativas, se identificaron siete perfiles considerados de interés para la causa. Dos de ellos correspondían a personas menores de edad.
Posteriormente, se realizaron tareas de campo junto con efectivos policiales que prestan servicios en el CIJ, mediante las cuales se establecieron siete domicilios ubicados en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.
Con la información reunida, la Fiscalía solicitó una serie de allanamientos. Durante los procedimientos se concretó la detención de uno de los sospechosos y el secuestro de distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.
La investigación continúa para localizar al resto de los involucrados. En ese contexto, las autoridades mantienen vigentes otras órdenes de detención.
Cómo fue el ataque
La agresión ocurrió durante la madrugada del 2 de noviembre, cuando un grupo integrado por entre 50 y 60 jóvenes atacó a varias mujeres trans en los bosques de Palermo.
Las víctimas, en su mayoría trabajadoras sexuales, fueron agredidas con palos, piedras y otros elementos contundentes. El episodio dejó seis mujeres con heridas leves y motivó una denuncia del colectivo ante la Defensoría del Pueblo.
Con la detención concretada este miércoles, la causa registró un avance en la identificación de los presuntos responsables, aunque todavía continúan las tareas para dar con las demás personas involucradas.