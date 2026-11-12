Siete sospechosos

Detuvieron a un menor por el violento ataque transfóbico en los bosques de Palermo

La investigación permitió identificar siete perfiles de interés y concretar allanamientos en distintas localidades bonaerenses. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos y continúan vigentes otras órdenes de detención para localizar a los involucrados.