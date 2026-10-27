En Río Negro

Mataron a tiros a una mujer en Allen y buscan al sospechoso: investigan una discusión previa

La víctima tenía 35 años y fue baleada en el barrio Colonizadora del Sur. El presunto autor fue identificado por la Policía, pero continúa prófugo. Una de las hipótesis apunta a un conflicto ocurrido días antes por la compra de bebidas alcohólicas.