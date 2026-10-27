Una mujer de 35 años murió tras recibir un disparo en el pecho en la localidad de Allen, provincia de Río Negro. El ataque ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Colonizadora del Sur, cuando un hombre descendió de un automóvil gris, abrió fuego contra ella y escapó. La Policía logró identificar al presunto autor, aunque hasta este martes todavía no había sido detenido.
Mataron a tiros a una mujer en Allen y buscan al sospechoso: investigan una discusión previa
La víctima tenía 35 años y fue baleada en el barrio Colonizadora del Sur. El presunto autor fue identificado por la Policía, pero continúa prófugo. Una de las hipótesis apunta a un conflicto ocurrido días antes por la compra de bebidas alcohólicas.
La víctima fue identificada como Laura Estefany Gutiérrez. La mujer se encontraba de visita en una vivienda del barrio cuando se produjo la agresión. Los investigadores buscan establecer las circunstancias del crimen y determinar si existió una relación entre el ataque y una discusión que habría ocurrido días antes.
Cómo fue el ataque y qué se sabe de la víctima
La secuencia comenzó durante la tarde del domingo, cuando efectivos de la Comisaría 33ª recibieron un aviso por disturbios en el sector conocido como la pasarela, en el barrio Colonizadora del Sur.
Según la reconstrucción preliminar difundida por medios de Río Negro, los policías acudieron inicialmente al lugar, pero en esa primera intervención no constataron agresiones físicas. Unos minutos después, recibieron una nueva comunicación que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la misma zona.
Al regresar, los efectivos encontraron a Gutiérrez con una herida grave en el pecho. Ante la urgencia, decidieron trasladarla en un patrullero hasta el hospital local. Sin embargo, al ingresar al centro de salud, los profesionales constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima no vivía en la casa donde ocurrió el ataque, sino que estaba de visita porque mantenía una relación de pareja con uno de los ocupantes del domicilio. Por el momento, las autoridades no establecieron que tuviera un vínculo previo con el presunto agresor.
Tras confirmarse la muerte, se inició una investigación por homicidio. El lugar fue preservado para permitir el trabajo del Gabinete de Criminalística, que recolectó elementos de interés para reconstruir la secuencia del hecho.
Entre las tareas previstas se encuentran el relevamiento de posibles testigos y el análisis de registros que permitan establecer cómo llegó el atacante, si estaba acompañado y qué recorrido realizó después de escapar.
El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia. El examen forense permitirá precisar las características de la lesión y aportar información técnica para el avance de la causa.
El sospechoso sigue prófugo y analizan un posible conflicto anterior
El segundo jefe de la Unidad Regional Segunda, comisario inspector Carlos Freydoz, informó que la Policía logró individualizar al hombre señalado como presunto autor del homicidio. No obstante, al momento de la publicación de los reportes, el sospechoso continuaba prófugo y su identidad no había sido difundida públicamente.
La búsqueda se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía, con la participación de efectivos de la Comisaría 33ª y unidades especiales. Los investigadores procuran localizar al acusado y reunir pruebas que permitan esclarecer las circunstancias de la agresión.
Una de las hipótesis apunta a una discusión que habría ocurrido algunos días antes del crimen. Según esa línea de investigación, el hombre habría intentado comprar bebidas alcohólicas fiadas en la vivienda y se habría enfrentado verbalmente con las personas que estaban allí después de que se negaran a vendérselas.
Sin embargo, por ahora no está confirmado que ese episodio haya sido el motivo del homicidio. Los investigadores también intentan establecer si el aviso por disturbios recibido poco antes de los disparos estuvo relacionado con el conflicto previo o con la agresión que terminó con la muerte de Gutiérrez.
La causa se investiga con perspectiva de género, mientras se procura determinar si existieron amenazas, antecedentes u otras circunstancias que permitan contextualizar el ataque. Hasta el momento, las autoridades no informaron un móvil confirmado ni una calificación judicial definitiva.
Mientras continúan las pericias y las medidas para localizar al sospechoso, la investigación busca reconstruir los momentos previos al ataque, establecer cómo se produjo la agresión y reunir elementos que permitan esclarecer el homicidio.