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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En una laguna de Corzuela

Conmoción en Chaco: investigan la muerte tres nenes de cuatro y cinco años

Se trata de dos hermanitos y un primo de ambos. Los cuerpos fueron hallados este lunes durante un intenso operativo de búsqueda, que se había iniciado el domingo por la tarde.

Los cuerpos fueron hallados en un espejo de agua.Los cuerpos fueron hallados en un espejo de agua.
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Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Corzuela, en la provincia de Chaco, tras el hallazgo de tres menores de edad sin vida en una laguna local. El trágico suceso ocurrió este domingo, luego de que los pequeños fueran reportados como desaparecidos durante la tarde, lo que activó un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y los familiares.

Bairon Sebastián Valdez y su hermanito Román Bautista Valdez, tenían cinco y cuatro años, respectivamente.Bairon Sebastián Valdez y su hermanito Román Bautista Valdez, tenían 5 y 4 años, respectivamente.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de cinco años, Román Bautista Valdez, de cuatro, y su primo Josué Cáceres, también de cuatro años.

Josué Cáceres tenía cuatro años.Josué Cáceres tenía cuatro años.

La noticia del hallazgo, confirmada durante la noche, generó un profundo dolor en la localidad, mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en este desenlace fatal para los tres niños, quienes eran familiares entre sí.

Cómo comenzó la desaparición

Según la información difundida por el medio Radio Mocovi, el padre de los dos hermanos había viajado fuera de la localidad para asistir a un familiar enfermo.

Por este motivo, los menores habían quedado bajo el cuidado de su abuela materna. Sin embargo, al regresar al domicilio cerca de las 19:30, el hombre fue alertado de que los niños habían salido de la vivienda y nadie conocía su paradero.

Ante la desesperante situación, se dio aviso inmediato a la Policía de Corzuela, que inició un operativo de rastrillaje en las inmediaciones.

La búsqueda se extendió durante varias horas hasta que un vecino de la zona informó haber observado movimientos sospechosos en la laguna. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos sin vida en el espejo de agua.

La investigación judicial en curso

El caso quedó bajo la órbita del Equipo de Investigación Fiscal N°3, encabezado por la fiscal Gabriela Rafart Anton. La funcionaria judicial se encuentra a cargo de las diligencias pertinentes para determinar cómo sucedió el hecho.

Como parte del protocolo legal, se ordenó la realización de las autopsias correspondientes a los cuerpos de los menores para avanzar en la investigación y esclarecer las causas del deceso.

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El operativo contó con la participación de diversas unidades policiales que trabajaron durante toda la noche en el lugar del hallazgo.

La comunidad de Chaco se mantiene expectante ante los resultados de las pericias judiciales, mientras se intenta reconstruir los últimos movimientos de los niños antes de que fueran vistos por última vez cerca del predio donde ocurrió la tragedia.

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