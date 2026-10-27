Un recién nacido de apenas 12 días murió luego de que una palta de gran tamaño cayera desde un árbol y lo golpeara en la cabeza, en el partido bonaerense de Quilmes. El hecho ocurrió el viernes 22 de octubre, en la esquina de Conesa y Sarmiento, y la causa fue recaratulada como homicidio culposo.
Murió un bebé de 12 días tras ser golpeado por una palta que cayó de un árbol en Quilmes
El pequeño sufrió múltiples fracturas de cráneo y permaneció internado en estado crítico en un sanatorio de la zona. La Justicia investiga las circunstancias del episodio y ordenó realizar una autopsia.
La víctima fue identificada como Lucas Sebastián Gómez. Como consecuencia del impacto, sufrió múltiples fracturas de cráneo y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.
Cómo ocurrió el accidente
El episodio tuvo lugar cuando la madre del bebé esperaba en la puerta de un jardín de infantes para retirar a otro de sus hijos. En ese momento, una palta cayó desde la copa de un árbol e impactó violentamente en la cabeza del recién nacido.
Debido a la gravedad de las lesiones, el pequeño fue llevado a la Guardia Pediátrica del Sanatorio La Trinidad de Quilmes, donde permaneció internado en estado crítico.
El bebé murió tras permanecer internado
De acuerdo con el parte policial de la Comisaría Quilmes Primera, el niño falleció el sábado, después de haber sido asistido por las graves heridas que sufrió en la cabeza.
El caso quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 9. En un primer momento, la causa fue calificada como lesiones culposas, pero posteriormente la fiscalía modificó la carátula a homicidio culposo tras confirmarse la muerte del recién nacido.
Las medidas dispuestas por la Justicia
En el marco de la investigación, la secretaria Andrea Sánchez ordenó el secuestro de la historia clínica completa del bebé y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.
También se dispusieron otras diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y avanzar con la investigación judicial.