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Allanaron su celda

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico y lavado

La investigación incluye más de 25 procedimientos en Santa Cruz y Buenos Aires, el secuestro de drogas, armas y vehículos, y nuevas detenciones. Además, el empresario fue notificado en prisión, donde también requisaron su celda.

Lázaro Báez fue notificado de la causa mientras permanece alojado en el penal de Ezeiza.Lázaro Báez fue notificado de la causa mientras permanece alojado en el penal de Ezeiza.
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Claudia Insaurralde, pareja del empresario y ex empleado bancario Lázaro Báez, fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery en el marco de una investigación por presuntas maniobras de narcotráfico, lavado de activos y un posible intento de fuga.

El procedimiento se realizó este lunes por la tarde, cuando la mujer llegó desde Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Viajaba acompañada por otras dos personas, identificadas como Cristian Ibáñez y Valentina Devetac.

Por disposición del juez federal de Río Gallegos, las autoridades secuestraron cuatro valijas que transportaba el grupo.

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La investigación

La causa se inició a partir de este episodio y apunta a una supuesta estructura criminal vinculada con el transporte de cocaína en camiones. Según la investigación, las maniobras se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025 y la organización estaría encabezada por Lázaro Báez, quien actualmente permanece detenido en el penal de Ezeiza.

En el marco de la pesquisa, se desplegaron más de 25 allanamientos en distintos puntos de las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires.

Lázaro Báez se encuentra encarcelado desde 2016 y condenado a 12 años de prisión por otra causa. Crédito: NAEl empresario fue condenado a diez años de prisión en el expediente conocido como La ruta del dinero K.

Allanamientos, drogas y detenciones

Los operativos permitieron incautar vehículos, estupefacientes, armas de fuego y documentación que será analizada por los investigadores. Además, se concretaron otras cuatro detenciones vinculadas con la causa.

Tras los procedimientos, Lázaro Báez fue notificado de la investigación en el establecimiento penitenciario donde cumple su condena. También allanaron su celda y dispusieron que permaneciera incomunicado.

Antecedentes judiciales

Báez fue empresario contratista de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. A través de su principal firma, Austral Construcciones, obtuvo contratos estatales y quedó involucrado en distintas investigaciones judiciales.

En la causa Vialidad recibió una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Por otra parte, fue condenado a diez años de prisión por lavado de dinero en el expediente conocido como La ruta del dinero K. Esa sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, además de cumplir esa pena, enfrenta otras investigaciones vinculadas con presunta evasión fiscal, lavado de activos y narcotráfico.

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