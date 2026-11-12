Allanaron su celda

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico y lavado

La investigación incluye más de 25 procedimientos en Santa Cruz y Buenos Aires, el secuestro de drogas, armas y vehículos, y nuevas detenciones. Además, el empresario fue notificado en prisión, donde también requisaron su celda.