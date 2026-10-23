A partir de este viernes

Cómo será el juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces

La acusación es por presunto lavado de dinero y tiene 19 imputados y 300 testigos. El procedimiento unifica dos causas diferentes, por decisión de la Cámara de Casación Penal. Las audiencias serán tres veces por semana, incluyendo parte de la feria judicial de enero.