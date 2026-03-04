Tras resolver demoras judiciales

La fiscalía pide que se fije fecha de juicio para Cristina Kirchner por el caso Hotesur-Los Sauces

El fiscal Velasco impulsa el inicio del juicio que tiene como principales acusados a la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero en empresas vinculadas a contratos viales a nombre de Lázaro Báez.