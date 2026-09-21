El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que continuará cumpliendo su condena de seis años en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
Cristina Kirchner seguirá cumpliendo la prisión domiciliaria en San José 1111
El Tribunal Oral Federal N°2 extendió la medida al considerar que la expresidenta respetó las pautas fijadas por la Justicia, tanto en permanencia como en visitas y controles.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las condiciones impuestas respecto de las visitas y el control judicial.
Qué evaluó el Tribunal
La decisión se apoyó en informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Según esos reportes, Cristina Kirchner respondió a las entrevistas domiciliarias con buena predisposición y mantuvo un trato cordial con los profesionales encargados del seguimiento.
Durante el período analizado tuvo una única salida autorizada por motivos médicos, que se desarrolló sin inconvenientes. Las visitas también se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal.
Sin observaciones por las movilizaciones
El monitoreo electrónico tampoco registró incumplimientos durante el trimestre evaluado.
La Justicia señaló además que las movilizaciones realizadas frente al edificio no generaron comportamientos que alteraran la tranquilidad del vecindario ni dieron lugar a quejas formales de los residentes.
Giménez Uriburu concluyó que la exmandataria mantuvo una conducta de sujeción al control judicial y de cumplimiento de las condiciones fijadas para la ejecución domiciliaria de la pena.
El departamento también está embargado
La continuidad de la prisión domiciliaria se resolvió pocos días después de que quedara firme el embargo preventivo sobre el departamento de San José 1111.
El inmueble forma parte de un grupo de 13 propiedades alcanzadas por medidas destinadas a preservar bienes para el eventual decomiso ordenado en la causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación rechazó recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner contra esos embargos, entre ellos el correspondiente al departamento donde la expresidenta cumple su condena.
Otros movimientos en el edificio
En paralelo, la Justicia también analiza operaciones vinculadas con otras unidades del edificio de San José 1111.
Entre ellas figura la compra de un departamento por parte de María Soledad Calle, mientras que el senador Mariano Recalde también aparece como propietario de una unidad en el primer piso.
Por el momento, la resolución del TOF N°2 mantiene sin cambios el lugar de cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner y las condiciones de supervisión vigentes.