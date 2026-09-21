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Cristina Kirchner seguirá cumpliendo la prisión domiciliaria en San José 1111

El Tribunal Oral Federal N°2 extendió la medida al considerar que la expresidenta respetó las pautas fijadas por la Justicia, tanto en permanencia como en visitas y controles.

Cristina Fernández saluda a sus seguidores desde el balcón de su domicilio en San José 1111, ciudad de Buenos Aires.Cristina Fernández saluda a sus seguidores desde el balcón de su domicilio en San José 1111, ciudad de Buenos Aires.
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El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que continuará cumpliendo su condena de seis años en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las condiciones impuestas respecto de las visitas y el control judicial.

Qué evaluó el Tribunal

La decisión se apoyó en informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Según esos reportes, Cristina Kirchner respondió a las entrevistas domiciliarias con buena predisposición y mantuvo un trato cordial con los profesionales encargados del seguimiento.

Javier Milei en medio de uno de sus arrebatos y Cristina Fernández de Kirchner pensativa, cada vez con menos "amigos".Cristina Kirchner continuará cumpliendo la condena de seis años en el departamento de San José 1111.

Durante el período analizado tuvo una única salida autorizada por motivos médicos, que se desarrolló sin inconvenientes. Las visitas también se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal.

Sin observaciones por las movilizaciones

El monitoreo electrónico tampoco registró incumplimientos durante el trimestre evaluado.

La Justicia señaló además que las movilizaciones realizadas frente al edificio no generaron comportamientos que alteraran la tranquilidad del vecindario ni dieron lugar a quejas formales de los residentes.

Giménez Uriburu concluyó que la exmandataria mantuvo una conducta de sujeción al control judicial y de cumplimiento de las condiciones fijadas para la ejecución domiciliaria de la pena.

Mirá tambiénExhibieron por primera vez el video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018

El departamento también está embargado

La continuidad de la prisión domiciliaria se resolvió pocos días después de que quedara firme el embargo preventivo sobre el departamento de San José 1111.

El inmueble forma parte de un grupo de 13 propiedades alcanzadas por medidas destinadas a preservar bienes para el eventual decomiso ordenado en la causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación rechazó recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner contra esos embargos, entre ellos el correspondiente al departamento donde la expresidenta cumple su condena.

Former Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner waves as Peronists commemorate Loyalty Day and show support for her in front of her residence, where she's currently staying under house arrest, ahead of the October 26 midterm elections, seen as crucial for Argentine President Javier Milei's administration, in Buenos Aires, Argentina, October 17, 2025. U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote. REUTERS/Alessia MaccioniEl departamento donde cumple prisión domiciliaria también quedó alcanzado por un embargo preventivo en la causa Vialidad. Foto: Reuters

Otros movimientos en el edificio

En paralelo, la Justicia también analiza operaciones vinculadas con otras unidades del edificio de San José 1111.

Entre ellas figura la compra de un departamento por parte de María Soledad Calle, mientras que el senador Mariano Recalde también aparece como propietario de una unidad en el primer piso.

Por el momento, la resolución del TOF N°2 mantiene sin cambios el lugar de cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner y las condiciones de supervisión vigentes.

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