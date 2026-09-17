Por primera vez se difundieron imágenes del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de Cristina Kirchner, en el marco de la causa Cuadernos.
Exhibieron por primera vez el video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018
Las imágenes corresponden al operativo ordenado por Claudio Bonadio en Recoleta por la causa Cuadernos. La defensa cuestionó la difusión de sectores privados de la vivienda.
El material fue exhibido este jueves durante una nueva audiencia del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7. El operativo había sido realizado el 23 de agosto de 2018 en la vivienda de Recoleta de la entonces senadora nacional.
El operativo de 2018
El procedimiento había sido ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio durante la investigación que llevaba adelante junto con el fiscal Carlos Stornelli.
La diligencia se extendió durante 13 horas y formó parte de una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos domicilios vinculados al expediente.
En las imágenes se observa el ingreso de efectivos de la Policía Federal al departamento y el recorrido por distintos ambientes de la propiedad.
El planteo de la defensa
Durante la exhibición, la defensa de Cristina Kirchner cuestionó que se mostraran sectores del interior de la vivienda que, a su entender, no tienen relación directa con los hechos investigados.
“Nos parece un exceso”, sostuvo la defensa, que pidió que, en caso de existir una cuestión puntual de interés probatorio, se exhibieran únicamente los minutos vinculados con ese aspecto.
Los abogados también objetaron que se mostraran pertenencias personales y señalaron que eso implicaba una exposición innecesaria del ámbito privado de su defendida.
Beraldi aparece en el video
En uno de los primeros tramos del registro aparece Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, quien se encontraba en el lugar durante el procedimiento.
También se observa a integrantes de la custodia y a los agentes mientras revisan distintas dependencias del departamento.
En otro tramo, uno de los policías aparece examinando un teléfono celular dentro de la vivienda.
Por qué se mostró el material
La fiscalía pidió incorporar el video durante esta etapa del juicio para contrastar lo registrado en el operativo con distintos testimonios y elementos incorporados al expediente.
La fiscal de juicio Fabiana León intervino durante la reproducción del material, en una audiencia centrada en los procedimientos realizados durante la etapa de investigación.
El juicio por la causa Cuadernos continúa con declaraciones de policías y otros testigos que participaron de allanamientos y diligencias ordenadas entre 2018 y 2019.