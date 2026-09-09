En el Boletín Oficial, se publicaron este martes 63 nombramientos para jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial de la Nación, con lo que llega a un total de 166 durante la actual gestión.
Milei alcanzó un doble récord de nombramientos en la Justicia
Es el presidente que más nombramientos produjo en un solo año desde que se creó el Consejo de la Magistratura, con un total de 166, y 125 de ellos de jueces. Por otra parte, lo hizo luego de dos años en los que cubrió ningún cargo. Entre la gestión de acuerdos parlamentarios y los casos más controvertidos.
Con este dato, Javier Milei se convirtió en el presidente que más nombramientos produjo en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura. El récord también corresponde estrictamente al cargo de jueces: son 125.
No obstante, esta cifra debe mirarse en perspectiva, ya que también abarca los tres primeros años de la actual gestión presidencial, en los dos primeros de los cuales no hubo ningún nombramiento y se acumularon los cargos vacantes en un nivel alarmante.
En ese sentido, y según datos del Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández en sus primeros 3 años (2020, 2021 y 2022) había designado 118 jueces, mientras que Mauricio Macri (2016, 2017 y 2018) había realizado 153 nombramientos. Cristina Fernández de Kirchner superó a Milei en sus 2 mandatos: 146 nombramientos entre 2008 y 2010 y 80 entre 2012 y 2014.
Según el conteo difundido por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la última tanda de designaciones se suma a las 103 concretadas previamente durante el último año, con lo que el total asciende a 166 jueces, fiscales y defensores.
Así lo celebró el propio funcionario en sus redes sociales, donde aseguró que la administración libertaria “bate otro récord histórico”. Mahiques sostuvo que la aceleración de los nombramientos busca reducir las vacantes en los tribunales, aliviar la carga de trabajo y agilizar los tiempos de resolución de las causas.
Nombres destacados
En la última tanda de magistrados designados, se destaca el nombramiento de Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Rosario, junto a las de Santiago Juan Schiopetto, Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco en tribunales orales en lo criminal federal con asiento en la capital.
Además, Facundo Cortés y Soledad Mancini para la Cámara Federal de Córdoba y Guillermo Fraga para la Cámara Federal de San Justo.
En el caso de fiscales, salieron los decretos de Santiago Roldan, María Ángeles Ramos y Natalia Cecilia Crede para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. A su vez, se culminó la propuesta de Pedro Mariano Rebollo como Fiscal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Casos controvertidos
Días antes, el 2 de septiembre, Milei había firmado otros dos nombramientos de peso: los de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tribunal que revisa decisiones de jueces federales de Comodoro Py.
Sus pliegos habían recibido acuerdo del Senado el 27 de agosto. Bertuzzi obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos, mientras que Yadarola recibió 66 votos positivos.
Se trata de un tribunal clave, ya que es el encargado de supervisar y revisar las medidas adoptadas por los juzgados federales porteños de Comodoro Py, donde actualmente tramitan causas que tienen como protagonistas a varias figuras de la Casa Rosada.
De hecho, Bertuzzi ya intervino en algunas decisiones, por ejemplo vinculadas a la causa $Libra, al convalidar el apartamiento de los querellantes.
La cobertura de estas 2 vacantes atravesó un largo camino, con idas y vueltas, que se remonta a la presidencia de Mauricio Macri: en los primeros 2 años del gobierno de Cambiemos se produjo la renuncia de Jorge Ballestero y la destitución de Eduardo Freiler, ambos jueces de esa Sala.
Cuando se origina una vacante, el Consejo tiene que llamar a un concurso para elegir a un nuevo juez, que debe ser elegido por el Poder Ejecutivo de la Nación y luego avalado por el Senado. Sin embargo, el gobierno de Macri no esperó al trámite de estos concursos y ocupó esas vacantes con los traslados de 2 jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4: Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
En 2020, con el cambio de gobierno, el Consejo de la Magistratura cuestionó estos y otros traslados y mandó sus pliegos al Poder Ejecutivo, que los envió al Senado, donde fueron rechazados. Bruglia y Bertuzzi, que debían dejar la Cámara, recurrieron a la Justicia para que se considere que los traslados eran permanentes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) optó por una “salida intermedia”. Rechazó el pedido de los magistrados, pero dispuso que provisoriamente permanezcan en los tribunales a los que fueron trasladados hasta que se ocupen por la vía que establece la Constitución nacional, es decir, por concurso.
Bertuzzi se presentó al concurso, quedó en la terna aprobada por el Consejo y el Ejecutivo ahora eligió su nombre para ser nombrado en el cargo que ya ocupa.
Una situación distinta es la de María Verónica Michelli, cuyo pliego para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata fue aprobado por el Senado el 4 de junio después de que el Gobierno intentara retirarlo, por tratarse de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. A diferencia de los magistrados nombrados ahora, todavía no fue firmado su decreto de designación.
El aval parlamentario
Los nombramientos de Bertuzzi y Yadarola se dieron en el marco de la aprobación en el Senado de los pliegos de 67 jueces, fiscales y defensores oficiales propuestos por el Poder Ejecutivo. Es la tercera tanda de nombramientos judiciales que obtienen aval del Senado tras la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro en marzo y la reactivación en la cobertura de vacantes.
La estrategia del ministerio se tradujo en una aceleración de los acuerdos parlamentarios a lo largo del año legislativo. Al paquete inicial de nombramientos aprobado entre junio y julio se sumó la tanda de 67 pliegos adicionales del 27 de agosto, lo que elevó a 177 el total de pliegos convalidados por el Senado.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno agradeció a todos los bloques su “responsabilidad institucional” por acompañar las designaciones, “demostrando que, aún por encima de las diferencias políticas, es posible alcanzar los consensos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones de la Justicia”.
En el mismo documento, la Oficina del Presidente destaca especialmente “la labor de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuya construcción de consensos con todos los espacios políticos permitió alcanzar el acompañamiento necesario para la aprobación de los pliegos; y del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por el trabajo llevado adelante para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales”.
Impugnación
Mientras tanto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de 14 pliegos enviados por el Ejecutivo al Senado y aprobados en esa sesión.
El escrito no cuestiona la idoneidad de los postulantes sino la forma en la que se los escogió. La discusión gira alrededor del artículo 114 de la Constitución nacional, que establece que el Consejo de la Magistratura debe elevar al Ejecutivo ternas vinculantes para cubrir los cargos de los tribunales inferiores.
En los concursos múltiples, por ejemplo, 8 vacantes, el Consejo arma ocho ternas de 3 candidatos. El Reglamento del Consejo permite actualmente que el Ejecutivo, bajo determinadas condiciones, se “aparte” de la conformación original y elija a más de una persona de una terna. ACIJ sostiene que esa posibilidad reglamentaria es inconstitucional.