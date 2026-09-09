La reconfiguración del mapa judicial

Milei alcanzó un doble récord de nombramientos en la Justicia

Es el presidente que más nombramientos produjo en un solo año desde que se creó el Consejo de la Magistratura, con un total de 166, y 125 de ellos de jueces. Por otra parte, lo hizo luego de dos años en los que cubrió ningún cargo. Entre la gestión de acuerdos parlamentarios y los casos más controvertidos.