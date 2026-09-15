Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, dieron este martes una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre la presentación que realizaron en las Naciones Unidas (ONU) respecto a la condena por la causa Vialidad por la que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
Los abogados de Cristina presentaron “una nueva prueba” de que la ex presidenta “es inocente”
Carlos Beraldi aseguró que “la sentencia fue absolutamente injusta” y que “la verdad a veces sale a luz de la manera más inesperada”.
Beraldi fue el primero en hablar y anunció "la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente".
Cuestionamientos a la acusación
En esa línea, agregó que "esas tres toneladas de prueba (presentadas por la Fiscalía) fueron desvirtuadas" por lo que las "imputaciones fueron absolutamente falsas".
Luego marcó que "la verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada" y fue ahí cuando dio a conocer la nueva evidencia, que según los letrados probaría la inocencia de la ex jefa de Estado.
Planilla de Excel y testimonios
Precisó que "un testigo de la fiscalía presentó como testigo en la Causa Cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que mostró una planilla de Excel en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso".