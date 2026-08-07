Un incendio se desarrolla esta tarde en un edificio lindero al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, y hasta el momento dos personas fueron trasladadas.
Se incendió un edificio lindero al domicilio de Cristina Kirchner
Fuentes del SAME informaron que el foco ígneo se registra en el tercer piso del inmueble, situado en San José al 1100, entre Humberto Primo y la avenida San Juan.
Fuentes del SAME informaron que el foco ígneo se registra en el tercer piso del inmueble, situado en San José al 1100, entre Humberto Primo y la avenida San Juan.
Los vecinos del lugar se autoevacuaron y personal de Bomberos de la Ciudad trabaja para sofocar el fuego que se originó a la vivienda de la ex mandataria, quien cumple una condena de seis años por la corrupción en la causa Vialidad.
Según trascendió, dos pacientes mayores de edad inhalaron humo y se determinó su derivación al Hospital Penna.
Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que evacuaron a todos los habitantes del edificio, pero que "no fue necesario" hacerlo con los residentes de otras estructuras.
Unos 16 móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias trabaja en la zona y no se confirmaron más damnificados.
"El departamento está destruido", detalló Crescenti en diálogo con los medios.