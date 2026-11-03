Está en la etapa de lectura de la acusación fiscal

Hotesur-Los Sauces: el juicio contra los Kirchner atravesará el año electoral

El proceso investiga presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas vinculadas con negocios inmobiliarios y hoteleros, en parte con fondos provenientes de la obra pública. Hay 19 acusados y la lista de 300 testigos se redujo prácticamente a la mitad.