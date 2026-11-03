El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se reanudó este lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces.
Hotesur-Los Sauces: el juicio contra los Kirchner atravesará el año electoral
El proceso investiga presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas vinculadas con negocios inmobiliarios y hoteleros, en parte con fondos provenientes de la obra pública. Hay 19 acusados y la lista de 300 testigos se redujo prácticamente a la mitad.
La primera etapa del debate unificado se inició el 23 de octubre en Comodoro Py y avanzó con la lectura de la acusación fiscal. El proceso investiga presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas vinculadas con los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner.
El juicio oral comenzó después de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara reunir ambos expedientes en un único debate. La decisión de unificar los procesos modificó el esquema que había dispuesto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N.º 5, que inicialmente había fijado fechas diferentes para cada causa.
Este punto del proceso completa la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en la causa Los Sauces. Se trata de los escritos que describen los hechos atribuidos a los acusados, las pruebas reunidas durante la instrucción y las calificaciones penales propuestas por la acusación.
Una vez completada esa instancia, se avanzará con el requerimiento de Hotesur, respetando el plazo procesal de diez días hábiles establecido tras la decisión de unificación.
Más adelante, el juicio deberá avanzar hacia las siguientes etapas procesales, entre ellas las declaraciones de los imputados cuando corresponda y la producción de la prueba, con la intervención de las partes y el examen de los elementos incorporados al debate.
Imputados y testigos
El proceso reúne una cantidad considerable de documentación y operaciones comerciales, además de numerosos acusados y testigos. La extensión del debate dependerá de su desarrollo y de las decisiones que adopte el tribunal durante las audiencias. Al respecto, la estimación es que se prolongue hasta el último trimestre de 2027, con lo cual atravesará prácticamente todo el año electoral.
Al principio se habían propuesto más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir esa lista entre un 30% y un 40%. Las declaraciones tomadas durante la instrucción se incorporarán sin que los testigos tengan que volver a declarar. Con la división, cada juicio tiene unos 150 testigos propios, y una veintena son comunes a ambos.
El caso tiene 19 imputados. Entre los más destacados se encuentran la ex presidenta Cristina Kirchner, acusada de asociación ilícita y lavado de dinero en ambos juicios, al igual que su hijo Máximo, diputado nacional, que integraba el directorio de las empresas familiares; Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y ya condenado en la causa Vialidad, y su hijo Martín Báez.
En Los Sauces serán juzgados además Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Completan el grupo de los principales imputados Romina Mercado, sobrina de Cristina y expresidenta de Hotesur, y su esposo, Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur, y Víctor Manzanares, contador histórico de la familia y arrepentido en la causa de los Cuadernos.
La lista se cierra con un escribano, un expresidente de Austral, un contador, un directivo de Valle Mitre y otros empleados o apoderados de menor rango. Florencia Kirchner quedó afuera del caso.
Qué se investiga
El expediente Los Sauces se centra en la actividad de la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, mientras que Hotesur examina operaciones vinculadas con la empresa hotelera propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que ambas firmas habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito mediante contratos de alquiler de inmuebles, arrendamientos hoteleros y otras operaciones con empresas vinculadas a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La acusación relaciona esos movimientos con presuntos retornos derivados de negocios con el Estado, en particular de la obra pública vial.
En Los Sauces, la investigación comprende presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y ofrecimiento y admisión de dádivas. La fiscalía atribuye a Cristina Fernández de Kirchner un papel de conducción de la organización investigada y a su hijo, Máximo Kirchner, el de organizador. También están acusados los empresarios mencionados y otros miembros del entorno familiar y societario.
Por qué se unificaron
En septiembre, el TOF 5 había dispuesto que Los Sauces comenzara el 23 de octubre de 2026, mientras que Hotesur quedaría para el 19 de marzo de 2027. El tribunal entendió que el primer expediente estaba en condiciones de avanzar, pero que en el segundo todavía faltaba completar una pericia contable sobre documentación financiera.
La fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, recurrieron esa decisión. Sostuvieron que separar los debates podía fragmentar la prueba sobre una hipótesis común y dificultar la valoración integral de las operaciones investigadas.
El 20 de octubre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, revocó el desdoblamiento y ordenó realizar un único juicio.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. La acusación es sostenida por el fiscal general Diego Velasco, junto con los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervienen en el expediente.
La acusación fiscal
La imputación fiscal apunta a una supuesta maniobra de lavado de activos. Néstor y Cristina son apuntados de haber logrado que Báez, quien era su socio personal, se transformara en el dueño de un conglomerado de más de 30 sociedades. En el caso de López y De Souza, ambos llegaron a encabezar un holding empresarial de más de 150 sociedades.
Una vez que los empresarios aumentaron su patrimonio, los Kirchner crearon “un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias, de modo que una parte de aquellas pudiera llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita”.
“Para ello, montaron un circuito económico basado en la actividad inmobiliaria y hotelera que les permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas, a favor de la empresa Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo, que se encargaría en lo sucesivo de recibir el dinero proveniente de los ‘empresarios amigos’”, remarcaron.
Con ese dinero, la inmobiliaria Los Sauces adquirió un conjunto de propiedades, hoteles y terrenos, que luego fueron puestos a disposición de las mismas empresas que la beneficiaron a través de contratos de alquiler.
La ruta del dinero
“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, apuntaron.
La acusación señaló además que los fondos que ingresaban a la firma de la entonces familia presidencial tenían dos vertientes.
En el caso de Lázaro Báez, se trataba de dinero que provenía de “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz” investigada en la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria.
Por su parte, el dinero de López y De Souza había sido adquirido por sus empresas “con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos”.