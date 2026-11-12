Una mujer del barrio Siglo XXI, ubicado en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, vivió una situación tan inesperada como preocupante luego de descubrir que su expareja habría estado ingresando a escondidas a su vivienda durante la noche. Según se informó, el hombre utilizaba la estructura del tanque de agua como refugio para pasar las noches.
Escuchó ruidos en el techo y descubrió a su expareja viviendo junto al tanque de agua
Tras solicitar asistencia policial, los efectivos encontraron una frazada y un par de zapatillas en la parte superior de la vivienda. La Fiscalía intervino y dispuso medidas de protección para la mujer.
El episodio ocurrió en una propiedad de la Manzana 65, donde la mujer comenzó a escuchar ruidos extraños en la parte superior de la casa durante las dos noches posteriores a la separación.
Ruidos durante la noche
Ante la reiteración de los sonidos y la sospecha de que su expareja podría estar entrando sin permiso, la propietaria decidió solicitar intervención policial para verificar qué sucedía en el techo de la vivienda.
Al llegar al domicilio, los efectivos inspeccionaron la parte superior del inmueble y revisaron el sector donde se encuentra instalado el tanque de agua.
Zapatillas y una frazada en el techo
Durante el procedimiento, los policías encontraron un par de zapatillas negras y una frazada. Estos elementos habrían sido utilizados por el hombre para permanecer oculto en ese sector de la vivienda y pasar allí las noches sin ser descubierto.
Aunque en un primer momento la mujer no expresó su intención de radicar una denuncia penal, la situación tomó intervención de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar.
Intervino la Fiscalía
De acuerdo con la información trascendida, el hombre se encontraría en situación de calle y también habría sido expulsado de la casa de su madre. Esta situación sería el motivo por el que habría elegido refugiarse en la estructura del tanque de agua de la vivienda de su expareja.
Ante lo ocurrido, la fiscal Silvia Jaime Luna ordenó implementar medidas urgentes de protección para la mujer. Entre ellas, dispuso la instalación de un botón antipánico en su teléfono celular, con el objetivo de que pueda solicitar asistencia policial rápidamente ante cualquier nuevo episodio.