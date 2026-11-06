Un violento episodio conmocionó a la localidad de Colonia Santa Rosa, en la provincia de Salta, donde un joven de 20 años atacó con un machete a la actual pareja de su expareja y le provocó la amputación de una mano. El sospechoso fue detenido, imputado por lesiones gravísimas y quedó bajo prisión preventiva.
Salta: atacó con un machete a la pareja de su ex y le amputó una mano
Un joven de 20 años fue detenido e imputado por lesiones gravísimas. La Justicia ordenó que permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
El hecho tuvo lugar en una casa del asentamiento Sagrado Corazón. La víctima, un hombre de 24 años, se encontraba junto a su pareja cuando apareció el exnovio de la mujer.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación citadas por El Tribuno, el acusado llegó al domicilio y, tras mantener un breve intercambio con el hombre, tomó un machete y lanzó un golpe contra él.
La víctima intentó protegerse con una de sus manos, pero no consiguió evitar el impacto. Como consecuencia de la agresión, sufrió la amputación traumática de una de sus extremidades.
Hospitales de mayor complejidad
Luego del ataque, el hombre recibió asistencia médica y fue llevado inicialmente al hospital de Colonia Santa Rosa.
Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales dispusieron su derivación al hospital de Orán y posteriormente al hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde recibió atención especializada.
Prisión preventiva
La causa quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien imputó provisionalmente al joven de 20 años como presunto autor del delito de lesiones gravísimas.
Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado continuara detenido mientras se desarrolla la investigación. El pedido fue aceptado por la Justicia, que ordenó su prisión preventiva por el plazo legal requerido por la Fiscalía.
Peritajes y testimonios para esclarecer lo sucedido
En el lugar de la agresión trabajó personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que llevó adelante las pericias correspondientes.
También intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Departamento de Investigaciones y Criminología del organismo.
Entre las medidas dispuestas se encuentran la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Los investigadores buscan reconstruir la secuencia del episodio, establecer cómo llegó el sospechoso hasta la vivienda y determinar qué circunstancias precedieron al ataque.
Los vínculos personales entre los involucrados también forman parte de la investigación. Según trascendió, el acusado es expareja de la actual novia de la víctima, con quien el hombre de 24 años tiene una hija en común.