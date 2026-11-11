Una discusión familiar terminó en un violento episodio en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Una mujer fue agredida físicamente por las dos hijas de su pareja, de 25 y 30 años, quienes la golpearon con palos y sillas. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió varias fracturas y debió recibir atención médica.
Dos hermanas golpearon con palos y sillas a la novia de su padre en Santiago del Estero
La víctima sufrió lesiones y debió recibir atención médica tras el violento episodio ocurrido en su vivienda, donde también intervino la Policía.
El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de este martes en una vivienda ubicada sobre la calle Cassafousth, en el barrio Los Lagos. Hasta el momento, no se dieron a conocer las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento ni los motivos de la agresión.
La víctima sufrió fracturas
Después del ataque, la mujer, de apellido Guerra, fue trasladada a un centro de salud cercano para recibir las primeras curaciones.
Debido a la gravedad de las lesiones, quedó a la espera de estudios médicos complementarios que permitan establecer con precisión el alcance de las fracturas y determinar cómo continuará su recuperación.
La agresión habría sido perpetrada con distintos elementos de la vivienda, entre ellos palos y sillas, que las dos mujeres utilizaron para golpear a la pareja de su padre.
Cómo fue el ataque
El episodio se registró durante la madrugada del martes y tuvo como protagonistas a la víctima y a las dos hijas de su pareja, de 25 y 30 años.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre cómo comenzó la discusión ni qué circunstancias derivaron en la violenta reacción de las hermanas. Esos aspectos forman parte de las cuestiones que busca esclarecer la investigación judicial.
Investigan las circunstancias
La denuncia fue presentada en la Comisaría Comunitaria N.º 56, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.
La causa quedó a cargo de la fiscal Ximena Jerez, quien dispuso distintas medidas para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Entre las diligencias ordenadas se encuentran la incorporación de los informes médicos al expediente, el requerimiento de información al Centro Integral de Salud La Banda (CIS Banda) y la toma de declaraciones a posibles testigos.
Con estas actuaciones, la Fiscalía busca establecer cómo se produjo el ataque y reunir elementos que permitan avanzar en la investigación.