Un hombre de 30 años falleció durante la madrugada del domingo en la localidad cordobesa de La Cumbre tras ser víctima de una brutal golpiza a la salida de un local bailable. El episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la intersección de las calles Belgrano y 25 de Mayo, donde la Justicia intenta dar con el paradero de dos sospechosos que permanecen prófugos.
Córdoba: un hombre murió tras recibir una patada en la cabeza a la salida de un boliche
Investigan el violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en La Cumbre. La Fiscalía busca a dos presuntos responsables y analiza cámaras de seguridad y testimonios.
Según los datos que trascendieron sobre la víctima, se trataba de un vecino oriundo de esa misma ciudad que se encontraba radicado en el extranjero desde hacía un tiempo y que había viajado de regreso a la provincia para visitar a su familia.
La mecánica de la agresión
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el joven había abandonado el establecimiento nocturno e intentó volver a ingresar alrededor de las 6. En esa instancia, un individuo le bloqueó el acceso y le propinó un golpe que lo hizo perder el equilibrio y caer de espaldas desde una altura equivalente a dos escalones.
Producto del impacto contra el suelo, el hombre sufrió un fuerte traumatismo en el cráneo que lo dejó inmovilizado. En ese preciso momento un segundo atacante se aproximó al lugar y le aplicó una patada en la cabeza mientras ya se encontraba indefenso en el piso. Poco después, personal de un servicio de emergencias médicas arribó a la escena y constató su fallecimiento.
El avance de la investigación
La causa quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Cosquín, dirigida por la fiscal Silvana Pen. La secuencia del ataque constituye uno de los ejes principales del expediente, mediante el cual se busca esclarecer el contexto del hecho y definir el grado de responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.
Asimismo, los pesquisas intentan reconstruir qué sucedió en el lapso transcurrido entre el momento en que la víctima salió por primera vez del boliche y su posterior intento de reingreso.
Búsqueda de sospechosos
Hasta el momento no se registraron personas detenidas por el homicidio y los esfuerzos policiales están centrados en identificar y capturar a los dos presuntos autores de la golpiza.
Para lograrlo, la Fiscalía ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del local nocturno, además de la toma de declaraciones testimoniales que permitan detallar los minutos previos y posteriores al fatal desenlace.