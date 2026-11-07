La quinta audiencia del juicio por la muerte del motociclista Walter Armand concluyó este viernes con el cierre de la etapa de producción de pruebas. La defensa de Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", decidió no presentar a los testigos que tenía previstos para esta jornada ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata.
Juicio a La Toretto: cerraron las pruebas y ya hay fecha para los alegatos
La defensa de Felicitas Alvite desistió de los testigos que tenía previstos para la quinta audiencia. El Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata fijó la próxima instancia para el martes 24.
Con esta decisión, quedaron incorporadas al debate las pruebas reunidas durante las audiencias anteriores y el proceso quedó en condiciones de avanzar hacia los alegatos, que fueron fijados para el martes 24 de este mes.
En esa instancia, la fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus conclusiones sobre el material presentado durante el juicio y argumentarán sus respectivas posturas respecto de las responsabilidades penales de Alvite y Valentina Velázquez, las dos jóvenes involucradas en la picada que terminó con la muerte de Armand.
Cuándo serán los alegatos
La próxima instancia será clave para el desarrollo del proceso, ya que las partes deberán fundamentar sus pedidos a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Martín Chiorazzi y el cofiscal Mariano Sibuet. Por la familia de la víctima intervendrán Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.
En tanto, la defensa de Alvite está integrada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.
Qué delitos les imputan
Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla una escala de entre ocho y 25 años de prisión. Sin embargo, sus abogados buscan que la calificación sea modificada a homicidio culposo, al sostener que la joven no tuvo intención de provocar la muerte del motociclista.
Por su parte, Velázquez está imputada por el delito de prueba de velocidad temeraria, en relación con la carrera que ambas habrían protagonizado por las calles de La Plata.
Cómo fue el accidente
El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de las calles 13 y 522, en La Plata. Según la acusación, las dos jóvenes circulaban a alta velocidad, cruzaron varios semáforos en rojo y, al llegar a una de las esquinas, el vehículo conducido por Alvite atropelló a Armand.
El motociclista sufrió heridas de gravedad y murió poco después como consecuencia del impacto.
Los peritajes determinaron que Alvite circulaba a aproximadamente 82 kilómetros por hora al momento del choque. Frente a esos elementos, la defensa intentó sostener que la joven realizó maniobras para evitar el impacto, entre ellas intentar frenar y esquivar al motociclista.
Con el cierre de la etapa probatoria, el juicio entrará ahora en su tramo final, a la espera de los alegatos y de las conclusiones que presentará cada una de las partes.