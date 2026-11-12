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Admitió que intentó matar a su pareja frente a su hija de 3 años en Esperanza

Fue condenado a 11 años de prisión por la tentativa de femicidio. El ataque ocurrió en agosto de 2024, cuando el agresor le asestó un puntazo por la espalda a la víctima tras una discusión.

La agresión femicida ocurrió en la ciudad de Esperanza.La agresión femicida ocurrió en la ciudad de Esperanza.
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Un hombre de 25 años fue condenado a 11 años de prisión tras admitir que intentó asesinar a su pareja de una puñalada en la ciudad de Esperanza.

Este jueves, Víctor Emanuel Mansilla fue sentenciado como el autor de la “tentativa de femicidio” ocurrida en agosto de 2024. La resolución judicial se dictó en los tribunales de la capital provincial en el marco de un juicio abreviado.

María Celeste Minniti juezaLo condenó la Dra. Minniti.

La condena fue dispuesta por la jueza penal Celeste Minniti al homologar el acuerdo alcanzado entre las partes. La acusación fue sostenida en la audiencia por el fiscal Matías Palud, tras la investigación penal preparatoria tramitada por el fiscal Alejandro Benítez, de la Unidad Fiscal de Esperanza. En tanto, la defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado Iván Leguiza.

Ataque a traición

El ataque ocurrió la noche del 4 de agosto de 2024, alrededor de las 22:00. El escenario de la agresión fue el pasillo de ingreso común a un complejo de viviendas ubicado sobre la calle Belgrano al 6150, en la ciudad de Esperanza.

Según la reconstrucción fiscal, Mansilla comenzó a discutir violentamente con su pareja, exigiéndole que se retirara del lugar. La mujer se encontraba en ese momento acompañada por su pequeña hija de tan solo tres años de edad.

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Ante la negativa de la víctima a marcharse, el agresor la tomó sorpresivamente del hombro, la dio vuelta y le asestó un certero puntazo en la espalda con una cuchilla. Tras el ataque, Mansilla escapó corriendo del predio mientras la mujer yacía herida en el suelo.

Los gritos desesperados de auxilio de la víctima alertaron a sus familiares, quienes la trasladaron de urgencia en un automóvil particular hacia el hospital local. Debido a la gravedad del cuadro, debió ser derivada en forma inmediata a la ciudad de Santa Fe.

policía EsperanzaIntervino la policía de Esperanza.

La estocada alcanzó la cavidad pleural provocando un neumotórax que puso en inminente riesgo su vida. A raíz de la lesión, la mujer permaneció internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe, donde logró sobrevivir gracias a la asistencia médica.

Violencia de género

La fiscalía logró acreditar de forma fehaciente que el ataque se ejecutó en un evidente contexto de violencia de género. El imputado impuso su superioridad física en una relación ceñida por los celos, agresiones y recriminaciones que atentaban contra la dignidad de la víctima.

En tal sentido, el fiscal remarcó en el escrito acusatorio que se consideró como circunstancia agravante "el daño causado a la víctima, la planificación cuidadosa, fría y anticipada de los hechos" y la firme determinación del agresor de cometer el ilícito.

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Con la conformidad expresa de la víctima, quien aceptó los términos del trámite, Mansilla fue condenado como autor del delito de "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio)".

Además de la pena de 11 años de prisión efectiva, la jueza Minniti dispuso el decomiso del teléfono celular del condenado. Asimismo, ordenó la extracción de muestras biológicas para la incorporación del perfil genético de Mansilla al Registro General de la Provincia de Santa Fe.

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