La Policía de la Provincia de Santa Fe llevó adelante un importante operativo en la zona de La Costa, donde se concretaron cuatro allanamientos que culminaron con la aprehensión de un hombre investigado por robo y la detención de otro individuo que era buscado por la Justicia desde diciembre de 2022.
Allanamientos en Colastiné: dos detenidos y un prófugo que era buscado desde 2022
Una investigación por un robo en Colastiné permitió concretar cuatro allanamientos, detener a dos hombres con importantes antecedentes judiciales y secuestrar diversos elementos de interés. Uno de ellos registraba un pedido de captura desde hacía casi cuatro años. La información obtenida en las reuniones de seguridad del Plan M3 también contribuyó al resultado del operativo.
La investigación se inició el pasado 8 de noviembre, cuando un vecino denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda de fin de semana, ubicada en Colastiné, tras violentar una puerta trasera y sustraer televisores, herramientas y otros elementos de valor.
A partir de este hecho, personal de Orden Público desarrolló una serie de tareas investigativas, averiguaciones y recolección de información, que permitieron identificar a posibles involucrados y establecer distintos domicilios relacionados con la causa.
Como resultado de ese trabajo, y con intervención de la Fiscalía y las correspondientes autorizaciones judiciales, se ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento en distintos sectores de la jurisdicción.
Antecedentes penales
Durante los procedimientos se logró la aprehensión de un joven de 24 años, investigado por su presunta participación en el robo.
El mismo cuenta con numerosos antecedentes penales y judiciales registrados entre los años 2020 y 2025, vinculados a hechos de encubrimiento agravado, tentativa de robo, robo calificado, amenazas calificadas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.
Entre sus antecedentes se destaca una condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la propiedad.
Por otra parte, en otro de los domicilios allanados, los efectivos lograron la detención de un hombre de 27 años, quien también cuenta con importantes antecedentes judiciales registrados desde el año 2017, relacionados con hechos de amenazas, lesiones dolosas, abuso de armas y amenazas agravadas mediante el empleo de armas de fuego.
Entre sus antecedentes figura una condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, dictada en 2021 por delitos de abuso de armas y amenazas coactivas calificadas mediante el empleo de armas de fuego.
Buscado desde 2022
Uno de los resultados de mayor relevancia se produjo al establecerse que el hombre de 27 años registraba un pedido de captura vigente desde el 29 de diciembre de 2022.
Durante el procedimiento, el personal policial efectuó consultas a los sistemas SICOFT y SIPREC (Sistema de Registro de Capturas, Secuestros y Paraderos), constatándose la existencia del requerimiento judicial, relacionado con su falta de presentación conforme al régimen de salidas transitorias de la Unidad Penitenciaria de Las Flores.
De esta manera, una investigación originada por un robo permitió también localizar y detener a un hombre que llevaba casi cuatro años con un requerimiento judicial de captura.
Secuestro de elementos
Durante los allanamientos se procedió al secuestro de un parlante, una amoladora, un taladro percutor, un taladro atornillador y baterías. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y eventual vinculación con el hecho investigado.
Plan M3
Un aspecto destacado del procedimiento fue que información vinculada al hombre que registraba el pedido de captura ya había sido recabada previamente durante las reuniones de seguridad territorial desarrolladas en el marco del Plan M3.
Estos encuentros permiten intercambiar información sobre problemáticas de seguridad, situaciones delictivas y hechos que afectan a los distintos barrios.
En esta oportunidad, los datos obtenidos en esas reuniones, sumados al trabajo investigativo desarrollado por el personal policial, contribuyeron a la individualización y posterior localización del detenido.
Este resultado pone de manifiesto la importancia de la información territorial, la prevención y la investigación policial como herramientas complementarias para dar respuestas concretas en materia de seguridad.
Trabajo coordinado
Los procedimientos fueron desarrollados bajo la supervisión de la Jefatura de Orden Público, con intervención de personal de la Sexta Zona de Inspección, conjuntamente con efectivos de la Comisaría 28ª, contando además con recursos operativos de CGI y GOE, que brindaron apoyo en la ejecución de las medidas judiciales.
La coordinación entre las distintas áreas de Orden Público y los grupos operativos permitió llevar adelante los cuatro allanamientos, concretar las detenciones y asegurar los elementos secuestrados. Todo lo actuado fue informado al fiscal en turno.