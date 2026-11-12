Fuerte operativo en la costa

Allanamientos en Colastiné: dos detenidos y un prófugo que era buscado desde 2022

Una investigación por un robo en Colastiné permitió concretar cuatro allanamientos, detener a dos hombres con importantes antecedentes judiciales y secuestrar diversos elementos de interés. Uno de ellos registraba un pedido de captura desde hacía casi cuatro años. La información obtenida en las reuniones de seguridad del Plan M3 también contribuyó al resultado del operativo.