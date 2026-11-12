Santa Fe

Desaparecido: preocupación por un hombre que se arrojó al agua desde el Puente Colgante

El episodio ocurrió el miércoles por la noche y provocó un importante despliegue de la Policía, Prefectura y personal especializado. Los investigadores secuestraron una mochila con prendas de vestir y un papel con un número telefónico y un apellido. El caso se produce mientras continúa la búsqueda de una adolescente que desapareció en las aguas durante el domingo anterior.