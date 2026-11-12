La noche del miércoles volvió a tener como escenario una de las postales más emblemáticas de Santa Fe, aunque esta vez el paisaje quedó asociado a una dramática emergencia. Un hombre habría ingresado a las aguas de la laguna Setúbal desde el Puente Colgante y nunca volvió a salir a la superficie.
Desaparecido: preocupación por un hombre que se arrojó al agua desde el Puente Colgante
El episodio ocurrió el miércoles por la noche y provocó un importante despliegue de la Policía, Prefectura y personal especializado. Los investigadores secuestraron una mochila con prendas de vestir y un papel con un número telefónico y un apellido. El caso se produce mientras continúa la búsqueda de una adolescente que desapareció en las aguas durante el domingo anterior.
Todo se inició a partir del aviso de un testigo que aseguró ver cuando un hombre se arrojó al curso de agua. A partir de entonces personal policial fue hasta el lugar donde halló una mochila con prendas de vestir y un papel con un número telefónico y un apellido.
El episodio ocurrió alrededor de las 22.15 y motivó un importante despliegue de efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y especialistas. Mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda, la Fiscalía dispuso preservar el lugar y realizar las pericias correspondientes.
La situación adquiere una dimensión todavía más inquietante porque se produce cuando continúa sin aparecer el cuerpo de una adolescente que, en un episodio anterior, también se arrojó al agua desde el mismo puente. La laguna permanece bajo los efectos de una fuerte crecida, con una correntada de gran intensidad que complica las tareas de búsqueda.
Una mochila y un nombre
El primer aviso llegó a través de la Central de Emergencias 911. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado hasta el Puente Colgante ante la información de que un hombre se había arrojado al río.
Al arribar, los uniformados comenzaron a reconstruir lo ocurrido a partir de los testimonios recogidos en el lugar. Uno de los entrevistados dijo que otra persona le había comunicado que un masculino había desaparecido bajo el agua y que, antes de hacerlo, habría dejado una mochila sobre la estructura del puente.
El bolso fue secuestrado por los policías. En su interior encontraron algunas prendas de vestir y un papel que contenía un número telefónico (no legible) junto con una inscripción de un apellido.
Ese hallazgo abrió un interrogante sobre la identidad de la persona buscada, aunque hasta el momento no había una confirmación oficial acerca de quién sería el hombre ni de las circunstancias precisas en las que habría ingresado al agua.
El procedimiento convocó a distintas fuerzas. Además del Comando Radioeléctrico, trabajaron efectivos de la Comisaría 25, personal de Prefectura Naval Argentina y de la Brigada de Explosivos, mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda sobre el espejo de agua.
La Fiscalía en turno, a cargo del doctor Gonzalo Iglesias, impartió directivas para preservar el escenario, realizar un relevamiento fotográfico y fílmico, una inspección ocular y un croquis del lugar. También ordenó resguardar los elementos secuestrados bajo las correspondientes condiciones de cadena de custodia.
Por ahora, la causa fue caratulada provisoriamente como "Averiguación de paradero". Detrás de esa denominación judicial hay una situación dramática: un hombre que habría desaparecido en las aguas y una búsqueda que, entrada la noche, todavía no ofrecía respuestas.
Dos desapariciones
Pero el episodio del miércoles no ocurrió en un escenario aislado. La emergencia tiene un antecedente inmediato que vuelve todavía más dramática la situación.
Durante la noche del domingo 1 de noviembre, una adolescente de entre 15 y 16 años también desapareció después de arrojarse a las aguas de la laguna Setúbal desde el Puente Colgante.
Según los testimonios recogidos entonces, la joven habría permanecido algunos instantes a flote y fue vista desplazándose sobre la superficie en dirección al Puente Oroño. Después, dejó de ser visible y nunca más volvió a ser localizada.
El episodio había ocurrido alrededor de las 20.30 y motivó un intenso despliegue de Prefectura Naval Argentina y Buzos Tácticos de la Unidad Regional I. Por disposición de la fiscal en turno, se activó el protocolo de búsqueda y se realizaron rastrillajes en el sector donde había sido observada por última vez.
También se solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones para establecer su identidad y determinar si existía algún pedido de paradero. Desde entonces, el cuerpo de la adolescente continúa sin aparecer.
Contexto complejo
El contexto tampoco ayuda. La laguna atraviesa una situación hidrológica compleja, con una fuerte crecida y una correntada de gran intensidad que convierte cualquier tarea de búsqueda en una operación particularmente difícil y riesgosa.
Ahora, con una segunda emergencia registrada en pocos días sobre el mismo sector, el Puente Colgante vuelve a quedar asociado a una sucesión de episodios dramáticos.
Dos personas desaparecidas, dos operativos de búsqueda y una laguna que, por estas horas, parece guardar más preguntas que respuestas.