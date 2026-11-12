La disputa por una mujer terminó con un empleado municipal de 51 años condenado por cortarle la nariz y el labio superior a otro hombre con una cuchilla de cocina. El ataque ocurrió al mediodía del martes 27 de octubre, en la ciudad de Laguna Paiva, y tuvo como escenario la vía pública. “No te vas a olvidar más de mí”, fue la advertencia que precedió al cuchillazo.
Cara marcada: la disputa por una mujer terminó con un empleado municipal condenado
“No te vas a olvidar más de mí” fue la advertencia que un hombre de 51 años le hizo a otro de 33 en Laguna Paiva, antes de rebanarle la nariz y la boca de una cuchillada. Una mujer en común habría sido el desencadenante de la pelea.
Este martes 10 de noviembre, en los Tribunales de Santa Fe, se realizó una audiencia de procedimiento abreviado en la que Sergio Mario Abasto reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada con la Fiscalía.
Tras la exposición de la fiscal de la Unidad de Flagrancia y Turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresin, el juez Sergio Carraro declaró admisible el acuerdo y dictó una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional.
El procedimiento contó con el consentimiento del imputado y el aval de su abogado particular, Ignacio Alfonso Garrone. También se dejó constancia de la conformidad de la víctima con la salida alternativa al juicio oral.
Una advertencia y un cuchillazo
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, alrededor de las 12.45 Abasto interceptó a un hombre de 33 años en inmediaciones de las calles Maipú y Obrero. La disputa habría estado relacionada con una mujer que había mantenido una relación sentimental con la víctima.
Según el relato incorporado a la investigación, el hombre caminaba por calle Obrero cuando advirtió la presencia de su expareja y del acusado. Al acercarse, Abasto comenzó a insultarlo y a recriminarle que pasara por el lugar. En ese momento tenía en sus manos una cuchilla de grandes dimensiones.
La discusión escaló. El hombre se retiró, pero luego regresó y tomó una piedra con intención de arrojarla contra su agresor. Al lanzarla, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Fue entonces cuando Abasto se acercó y, mientras le decía “no te vas a olvidar de mí”, le asestó un corte en el rostro.
El arma utilizada era una cuchilla de cocina del tipo carnicero, con mango de plástico blanco y una hoja metálica de 14 centímetros. El filo alcanzó la nariz y el labio superior de la víctima, que sufrió una lesión de consideración y quedó con parte de la nariz desprendida.
El arresto y las pruebas
La intervención policial se produjo a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre un desorden con agresión física en la zona de Obrero al 1200.
Cuando llegaron tres efectivos del Comando Radioeléctrico, encontraron a un grupo de personas que señalaba hacia la esquina. Allí estaba el hombre herido, sentado en el cordón de la vereda y con el rostro ensangrentado, mientras reclamaban asistencia médica.
A pocos metros, en la puerta de su vivienda, se encontraba Abasto, señalado como responsable de la agresión. La situación generó tensión cuando comenzaron a acercarse familiares de la víctima, por lo que se solicitaron refuerzos policiales.
Una ambulancia trasladó al herido al hospital local. En tanto, los uniformados se dirigieron hasta la casa del sospechoso para detenerlo. Al momento de la aprehensión, el propio Abasto entregó la cuchilla, que había guardado en un cajón del modular de la cocina-comedor.
La investigación también incluyó entrevistas a personas que presenciaron las circunstancias posteriores al ataque y un allanamiento realizado el 5 de noviembre en el domicilio del acusado, ubicado en calle Obrero al 1200.
Una deformación permanente
El médico policial estimó que las lesiones demandarían 45 días de curación. Sin embargo, la Fiscalía destacó que las consecuencias del ataque excedieron ese período, ya que provocaron “una deformación permanente en el rostro”.
Al fundamentar la pena, Peresin sostuvo que la agresión exhibió un elevado nivel de violencia, agravado por la utilización de un arma blanca. También hizo hincapié en la extensión del daño: las heridas requirieron sutura, abarcaron el ancho de la nariz y comprometieron severamente el rostro de la víctima, con consecuencias físicas y estéticas permanentes.
Otro de los aspectos valorados fue que el episodio ocurrió en la vía pública, a plena luz del día y en un horario de circulación de personas, circunstancia que incrementó el peligro para terceros.
Como atenuantes, la fiscal tuvo en cuenta que Abasto no registraba antecedentes penales condenatorios, que reconoció el hecho y que manifestó su voluntad de resolver el conflicto mediante el acuerdo abreviado.
Pena y reglas de conducta
El imputado fue condenado como autor del delito de lesiones graves. La pena de tres años de prisión quedó supeditada al cumplimiento de una serie de reglas de conducta: deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe y someterse al control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria.
Además, tendrá prohibido consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, deberá mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima, sus familiares, domicilios y lugares de trabajo, y no podrá tener armas de fuego ni portar armas de ningún tipo.
Finalmente, se dispuso el decomiso de la cuchilla secuestrada durante la investigación y su posterior destrucción.