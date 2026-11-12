Tribunales de Santa Fe

Cara marcada: la disputa por una mujer terminó con un empleado municipal condenado

“No te vas a olvidar más de mí” fue la advertencia que un hombre de 51 años le hizo a otro de 33 en Laguna Paiva, antes de rebanarle la nariz y la boca de una cuchillada. Una mujer en común habría sido el desencadenante de la pelea.