Mala praxis

Le dejaron una compresa en el abdomen durante una cesárea y la Justicia confirmó la condena al médico y al municipio

La mujer convivió durante 83 días con un elemento quirúrgico que había quedado en su cuerpo después de una cesárea y una ligadura de trompas realizadas en 2018. La Cámara de Apelación ratificó la responsabilidad del profesional y del municipio donde funciona el hospital, y mantuvo una indemnización de casi $10 millones.