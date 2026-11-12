Una mujer que ingresó a un hospital municipal del oeste del Gran Buenos Aires para dar a luz terminó atravesando una segunda intervención quirúrgica para retirar una compresa que había quedado dentro de su abdomen durante una cesárea. A ocho años del episodio, la Justicia confirmó la condena al médico que realizó la operación y al municipio responsable del establecimiento de salud.
Le dejaron una compresa en el abdomen durante una cesárea y la Justicia confirmó la condena al médico y al municipio
La mujer convivió durante 83 días con un elemento quirúrgico que había quedado en su cuerpo después de una cesárea y una ligadura de trompas realizadas en 2018. La Cámara de Apelación ratificó la responsabilidad del profesional y del municipio donde funciona el hospital, y mantuvo una indemnización de casi $10 millones.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, que ratificó la responsabilidad de los demandados y mantuvo una indemnización de $9.919.200. El tribunal consideró acreditadas las deficiencias en el control del material utilizado durante la intervención y descartó que el olvido de una compresa pueda considerarse un riesgo habitual e inevitable de una cirugía.
El episodio ocurrió el 6 de julio de 2018, cuando la paciente, que cursaba un embarazo de 36 semanas, ingresó al centro asistencial para una cesárea y una ligadura de trompas. Después de varios días de internación, recibió el alta médica, pero comenzó a experimentar dolores abdominales que se intensificaron con el paso del tiempo.
Los dolores continuaron hasta que encontraron el elemento quirúrgico
Según consta en el expediente, la mujer regresó en distintas oportunidades al hospital porque presentaba molestias persistentes, fiebre y dificultades para caminar y realizar actividades cotidianas. En esas consultas, de acuerdo con su presentación judicial, le indicaron antiinflamatorios y atribuyeron los síntomas al proceso de recuperación de la operación.
El cuadro se prolongó durante más de dos meses. El 26 de septiembre de 2018, ante el agravamiento de los síntomas, un médico solicitó estudios que evidenciaron un proceso infeccioso. Debido a que el establecimiento no contaba con un tomógrafo, la paciente fue derivada a otro hospital.
Al día siguiente, el 27 de septiembre, fue sometida a una laparotomía exploratoria. Durante la intervención, los profesionales encontraron un absceso entre las asas intestinales y un cuerpo extraño dentro de la cavidad abdominal. Se trataba de una compresa quirúrgica que había permanecido allí desde la cesárea.
Los médicos retiraron el material, realizaron un lavado y drenaje de la zona. La paciente recibió el alta el 1 de octubre. En total, habían transcurrido 83 días desde la primera operación.
Qué consideró la Justicia para confirmar la condena
En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón había hecho lugar a la demanda y establecido la responsabilidad solidaria del médico y del municipio. La resolución también contempló a la aseguradora dentro de los límites de la cobertura contratada.
El profesional apeló y sostuvo, entre otros argumentos, que el recuento de gasas era una tarea compartida con otros integrantes del equipo quirúrgico. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y señaló que el cirujano conserva responsabilidades propias, especialmente porque dirige la intervención y dispone el cierre de la cavidad abdominal.
Los jueces remarcaron que el conteo del instrumental y de los materiales utilizados debe realizarse de manera rigurosa y con participación de los integrantes del equipo. También consideraron que el consentimiento informado no habilita a dejar elementos dentro del organismo, ya que se trata de una situación que las medidas de seguridad deben prevenir.
La indemnización quedó establecida en tres conceptos: $3 millones por daño físico, $2,5 millones por daño moral y $4.419.200 por daño psicológico, incapacidad y tratamiento.
La Cámara mantuvo esos montos, aunque modificó el mecanismo de actualización y los intereses aplicables. De esta manera, confirmó la responsabilidad del médico y del municipio por las consecuencias que sufrió la paciente.