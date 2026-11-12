Un equipo internacional de científicos desarrolló un método experimental que podría mejorar la detección temprana del cáncer de mama y aportar información para anticipar una posible reaparición de la enfermedad. La técnica utiliza una muestra de sangre y alcanzó una precisión del 95% en la identificación de tumores mamarios en etapas iniciales, según los resultados publicados en la revista científica Nature.
Cáncer de mama: desarrollan un análisis de sangre que detecta tumores tempranos y podría anticipar recaídas
Investigadores de Israel probaron una nueva técnica basada en marcas epigenéticas que alcanzó un 95% de precisión para identificar casos de cáncer de mama en etapas iniciales. El método también mostró resultados prometedores para reconocer a pacientes con mayor riesgo de que la enfermedad reaparezca.
La investigación fue realizada por especialistas del Instituto Weizmann de Ciencias y la Universidad Hebrea de Jerusalén, en colaboración con profesionales del Centro Médico Kaplan, en Israel. El trabajo propone ampliar las posibilidades de las llamadas biopsias líquidas, procedimientos que buscan detectar rastros de células tumorales a través de una extracción de sangre.
A diferencia de otros métodos que se concentran en identificar mutaciones genéticas, esta tecnología analiza modificaciones epigenéticas, es decir, señales que regulan la actividad de los genes y pueden influir en el comportamiento de las células.
Cómo funciona el nuevo análisis de sangre para detectar el cáncer
La técnica se basa en identificar pequeñas estructuras llamadas nucleosomas, que están formadas por fragmentos de ADN asociados a proteínas y que las células liberan al morir. Cuando se trata de células tumorales, esos componentes pueden conservar información sobre el tejido del que provienen y sus características.
Los investigadores utilizaron marcadores fluorescentes para reconocer distintas modificaciones epigenéticas y analizar millones de estas estructuras presentes en las muestras sanguíneas. Luego combinaron esos datos con herramientas computacionales e inteligencia artificial para encontrar patrones relacionados con el cáncer de mama.
Para evaluar el procedimiento, el equipo estudió muestras de sangre de 77 pacientes que habían sido seguidas durante al menos cinco años en la Clínica Mayo, en Florida, Estados Unidos. Los resultados se compararon con los de otras 30 mujeres sanas.
A partir de esa información, los modelos desarrollados consiguieron identificar casos de cáncer de mama con una precisión del 95%. Se trataba de tumores detectados en etapas tempranas, todavía limitados a la mama y con un tamaño máximo de dos centímetros.
Sin embargo, los especialistas remarcaron que se trata de una investigación experimental. Por el momento, el análisis no está aprobado para reemplazar los procedimientos habituales de diagnóstico ni la mamografía, que continúa siendo una herramienta central para la detección de la enfermedad. Se necesitan estudios más amplios para confirmar su utilidad en la población general.
Qué descubrieron sobre el riesgo de que el cáncer vuelva a aparecer
Otro de los aspectos relevantes del estudio está relacionado con la posibilidad de anticipar una recaída. Aunque una paciente complete el tratamiento y los controles indiquen una buena evolución, el cáncer de mama puede reaparecer.
Los científicos observaron que algunos tumores considerados poco agresivos también pueden contener pequeñas poblaciones de células con características más invasivas. Estas presentan una firma epigenética particular, que puede identificarse mediante el análisis de sangre.
Al buscar esas señales en las muestras, encontraron una relación entre su presencia y la posibilidad de que la enfermedad regresara. Cuanto mayor era la proporción de esos marcadores, más elevado resultaba el riesgo de recurrencia.
En este aspecto, el método alcanzó una precisión del 81% para diferenciar a las pacientes que experimentaron una recaída durante el seguimiento de aquellas que no volvieron a desarrollar la enfermedad. También identificó señales de riesgo en algunas mujeres que habían sido clasificadas como de bajo riesgo mediante los parámetros convencionales.
Los resultados abren una nueva línea de investigación para mejorar el seguimiento oncológico. Si futuras investigaciones confirman estos hallazgos, la biopsia líquida podría aportar información adicional para identificar pacientes que necesitan controles más específicos y avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados.