Avances

Cáncer de mama: desarrollan un análisis de sangre que detecta tumores tempranos y podría anticipar recaídas

Investigadores de Israel probaron una nueva técnica basada en marcas epigenéticas que alcanzó un 95% de precisión para identificar casos de cáncer de mama en etapas iniciales. El método también mostró resultados prometedores para reconocer a pacientes con mayor riesgo de que la enfermedad reaparezca.