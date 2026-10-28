La localidad de San Agustín realizará el próximo sábado 31 de octubre la segunda edición de la Caminata Rosa, una iniciativa destinada a generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama y la importancia de los controles médicos periódicos.
San Agustín: la plaza San Martín será escenario de la segunda Caminata Rosa
La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, desde las 16, en la plaza San Martín. La propuesta incluirá una caminata, música e historias inspiradoras, con el objetivo de promover la prevención, los controles médicos y el acompañamiento comunitario.
La jornada comenzará a las 16 en la plaza San Martín y es organizada por la Comuna de San Agustín, con una convocatoria abierta a toda la comunidad.
La propuesta combinará una caminata con música, testimonios e historias inspiradoras, en un espacio pensado para compartir experiencias y reforzar el acompañamiento entre vecinos.
La actividad se enmarca en las acciones de concientización sobre el cáncer de mama, que buscan destacar la importancia de la detección temprana y el acceso a los controles de salud. En ese sentido, la iniciativa invita a la comunidad a participar y a difundir el mensaje de prevención.
Con esta segunda edición, San Agustín volverá a reunir a vecinos en torno a una actividad que combina encuentro, participación y compromiso con el cuidado de la salud.
Capacitación de ASSAl
La Comuna de San Agustín anunció la realización de un nuevo curso de manipulación higiénica de alimentos, dirigido a personas que elaboran, manipulan o comercializan productos alimenticios.
La capacitación tendrá lugar el lunes 2 de noviembre, desde las 8, en la Casa de la Cultura de la localidad. Al finalizar, se entregarán certificados a quienes completen la instancia formativa.
La propuesta busca brindar herramientas y conocimientos sobre las prácticas adecuadas para la manipulación de alimentos, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y a la prevención de riesgos para la salud.
Inscripción previa y cupos limitados
Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la Comuna de San Agustín. La convocatoria cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación.
¿A quiénes está dirigido?
El curso está destinado a quienes desarrollan actividades vinculadas con la elaboración, manipulación o comercialización de alimentos. Sin embargo, hay una condición importante: solo podrán participar las personas que nunca hayan realizado el curso para obtener el carnet de manipulación de alimentos.