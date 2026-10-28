Departamento Las Colonias

San Agustín: la plaza San Martín será escenario de la segunda Caminata Rosa

La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, desde las 16, en la plaza San Martín. La propuesta incluirá una caminata, música e historias inspiradoras, con el objetivo de promover la prevención, los controles médicos y el acompañamiento comunitario.