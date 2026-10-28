En el sur provincial

Veinte familias de Bigand fueron preseleccionadas para acceder a una vivienda

El sorteo se realizó en la Sociedad Italiana de Bigand y definió a los postulantes preseleccionados para acceder a las 20 unidades habitacionales. Las viviendas presentan un avance de obra del 80 % y, antes de la adjudicación definitiva, las familias deberán pasar por una evaluación social y técnica para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.