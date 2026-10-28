En la localidad de Bigand se realizó el sorteo de preselección de las 20 viviendas que se encuentran en construcción, con un avance de obra del 80 %. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad Italiana y contó con la presencia de vecinos y familias interesadas en acceder a una solución habitacional.
Veinte familias de Bigand fueron preseleccionadas para acceder a una vivienda
El sorteo se realizó en la Sociedad Italiana de Bigand y definió a los postulantes preseleccionados para acceder a las 20 unidades habitacionales. Las viviendas presentan un avance de obra del 80 % y, antes de la adjudicación definitiva, las familias deberán pasar por una evaluación social y técnica para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Las unidades forman parte de un plan que había quedado paralizado en 2023 y cuya ejecución se retomó posteriormente con financiamiento provincial. La inversión destinada a completar el proyecto supera los 1.800 millones de pesos.
El sorteo contó con la participación de autoridades comunales y representantes de las áreas provinciales vinculadas con la vivienda. El procedimiento permitió establecer una nómina de postulantes preseleccionados, que ahora deberán atravesar las instancias de evaluación previstas antes de la adjudicación definitiva.
Cómo son las viviendas y qué cupos se sortearon
Las 20 unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios e incluyen cocina-comedor, baño y lavadero exterior. Además, disponen de calefón eléctrico y de las instalaciones de agua, electricidad y gas.
La distribución de los cupos contempló distintas categorías para responder a los criterios establecidos en el programa. Según la información oficial, se asignaron: 15 viviendas para demanda general.
2 viviendas para integrantes de las fuerzas de seguridad, distribuidas en un cupo para quienes tienen más de cinco años de antigüedad y otro para quienes superan los 15 años. 1 vivienda para bomberos voluntarios.
1 vivienda para personas con discapacidad motriz. 1 vivienda para personas con otras discapacidades.
El procedimiento fue supervisado por equipos sociales, notariales e informáticos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas para la selección de los beneficiarios.
Cómo continúa el proceso de adjudicación
El sorteo realizado en Bigand corresponde a una instancia de preselección y no implica la adjudicación automática de las viviendas. Los postulantes que resultaron seleccionados deberán someterse a una evaluación social y técnica por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Durante esa etapa se verificará que cada familia cumpla con los requisitos normativos vigentes para acceder a una unidad habitacional. Una vez finalizados los controles, se podrá avanzar con la definición de los adjudicatarios.
Mientras tanto, las obras continúan con el objetivo de completar las viviendas, que actualmente registran un avance del 80 %. La finalización del proyecto permitirá incorporar 20 nuevas unidades habitacionales al parque de viviendas de la localidad.