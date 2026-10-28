Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada por obras
En Autopista Santa Fe - Rosario desde el KM 116 a KM 112, altura de Coronda - Sentido a Rosario
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se implementaron desvíos y cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Ruta Provincial 1
Por la crecida del río Paraná en el norte santafesino, se solicita extremar las precauciones. En distintos sectores hay personas trasladando ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en las banquinas. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Ruta Nacional A012
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, por trabajos de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.