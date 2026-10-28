El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Por la crecida del río Paraná en el norte santafesino, se solicita extremar las precauciones. En distintos sectores hay personas trasladando ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en las banquinas. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.