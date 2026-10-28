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En Vivo Miércoles 28 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:50 / Mié. 28.10.2026

Reducción de calzada por obras

En Autopista Santa Fe - Rosario desde el KM 116 a KM 112, altura de Coronda - Sentido a Rosario

06:53 / Mié. 28.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se implementaron desvíos y cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

06:53 / Mié. 28.10.2026

Ruta Provincial 1

Por la crecida del río Paraná en el norte santafesino, se solicita extremar las precauciones. En distintos sectores hay personas trasladando ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en las banquinas. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

06:38 / Mié. 28.10.2026

Ruta Nacional A012

Continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, por trabajos de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.

06:34 / Mié. 28.10.2026

Acceso cerrado

Autopista Santa Fe - Rosario Desde KM31 hasta KM34

-Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.

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