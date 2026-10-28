Pronóstico

Mañana fresca y húmeda en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 12,1°C, cielo despejado con neblina y una humedad del 98% en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 25°C y las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la noche.