Esperanza fue sede este martes de una nueva edición de las Rondas de Empleo, una iniciativa destinada a vincular a empresas con búsquedas laborales activas y personas interesadas en acceder a un puesto de trabajo o cambiar de empleo.
Más de 700 inscriptos para una nueva Ronda de Empleo en Esperanza
La jornada reunió a siete empresas de la región con 130 postulantes preseleccionados entre más de 700 inscriptos. Se presentaron 30 búsquedas laborales para cubrir puestos vinculados principalmente a estaciones de servicio, además de vacantes administrativas, industriales y de comunicación.
El encuentro contó con la participación de siete empresas de la región que presentaron un total de 30 búsquedas laborales. De los más de 700 inscriptos, 130 postulantes fueron preseleccionados para participar de charlas de inducción laboral y entrevistas grupales con representantes de las firmas.
La actividad se organizó en conjunto con la oficina de empleo de la Municipalidad de Esperanza y la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Santa Fe (CECA), con el objetivo de facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.
Esta fue la cuarta edición de las Rondas de Empleo realizadas en la provincia desde 2025. Las anteriores tuvieron lugar en Rosario y Santa Fe, con propuestas orientadas principalmente a los sectores gastronómico, hotelero y turístico.
Los perfiles laborales más demandados
Entre los puestos ofrecidos se destacaron los vinculados con el funcionamiento de estaciones de servicio, aunque también se incluyeron oportunidades en otras actividades productivas y comerciales.
Los perfiles requeridos comprendieron personal para atención en playa y despacho de combustible, atención en tiendas, tareas administrativas, soldadores y especialistas en gestión de comunidades digitales (community managers), entre otros.
Durante la jornada, los postulantes participaron de entrevistas grupales y recibieron herramientas para afrontar los procesos de selección. A partir de esos encuentros, las empresas evaluarán los perfiles presentados y comunicarán posteriormente los resultados a las personas seleccionadas.
La modalidad permite a las firmas conocer candidatos que se ajusten a sus necesidades de contratación y, al mismo tiempo, brinda a quienes buscan trabajo la posibilidad de acceder a procesos de selección con empresas de la región.
Incentivos para la incorporación de personal
En el marco de la jornada también se informó sobre los incentivos fiscales previstos para las empresas que incorporen trabajadores.
Según lo anunciado, los empleadores podrán deducir de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos la masa salarial correspondiente a los nuevos puestos de trabajo generados, de acuerdo con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.
La medida apunta a reducir parte de los costos asociados a la contratación de personal y promover la generación de empleo registrado.
De esta manera, la Ronda de Empleo combinó entrevistas laborales directas con información sobre herramientas destinadas a facilitar la incorporación de trabajadores, en una jornada que reunió a empresas y postulantes de Esperanza y su zona de influencia.