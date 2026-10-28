Iniciativa conjunta

Más de 700 inscriptos para una nueva Ronda de Empleo en Esperanza

La jornada reunió a siete empresas de la región con 130 postulantes preseleccionados entre más de 700 inscriptos. Se presentaron 30 búsquedas laborales para cubrir puestos vinculados principalmente a estaciones de servicio, además de vacantes administrativas, industriales y de comunicación.