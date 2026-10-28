En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 23 de octubre

La jornada comenzó con 12,1°C y humedad elevada en la capital provincial. Hay modificaciones en la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé, un corte total en la RN A012 y precauciones en la Ruta Provincial 1. Además, la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en tres sectores de la ciudad.