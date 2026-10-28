En menos de cinco minutos, conocé la información necesaria para organizar este miércoles 28 de octubre en Santa Fe y la región. El pronóstico del tiempo, el estado de las rutas, los desvíos, los cortes de luz y las actividades previstas son algunos de los datos que conviene revisar antes de salir de casa.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 23 de octubre
La jornada comenzó con 12,1°C y humedad elevada en la capital provincial. Hay modificaciones en la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé, un corte total en la RN A012 y precauciones en la Ruta Provincial 1. Además, la EPE programó interrupciones del servicio eléctrico en tres sectores de la ciudad.
Clima en Santa Fe hoy: neblina durante la mañana y una máxima de 25°C
La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con 12,1°C, cielo despejado con neblina y una humedad relativa del 98%, según los registros meteorológicos actualizados a las 6. El viento soplaba del oeste a 6 kilómetros por hora, la presión atmosférica era de 1019,3 hectopascales y la visibilidad alcanzaba los 8 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 25°C. No se esperan lluvias significativas durante la jornada: la probabilidad de precipitaciones será del 0% por la mañana y la noche, y de entre el 0% y el 10% por la tarde.
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 20°C. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y el termómetro llegará a los 25°C. Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 18°C, con nubosidad persistente.
El viento soplará del noreste por la mañana, rotará al norte durante la tarde y volverá al noreste por la noche, con velocidades previstas de entre 7 y 12 km/h.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Para quienes salen temprano, una campera liviana puede resultar útil por las temperaturas frescas y la humedad elevada. También se recomienda conducir con precaución mientras persistan los bancos de neblina.
El pronóstico extendido anticipa un aumento gradual de las temperaturas máximas: el jueves se esperan 26°C, el viernes 28°C y el sábado 29°C.
Tránsito en Santa Fe hoy: Puente Carretero, rutas y accesos
Antes de salir, conviene revisar los principales puntos de circulación del área metropolitana y las rutas que conectan la capital provincial con otras localidades. El reporte vial de este miércoles advierte sobre neblina en la región centro y distintas intervenciones que pueden modificar los recorridos habituales.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, los conductores que utilizaban el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre ambas ciudades, salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. La Autopista Rosario-Santa Fe puede ser una alternativa según el destino.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del Paraná
En el norte santafesino se solicita extremar las precauciones debido a la crecida del río Paraná. En distintos sectores hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
La recomendación es reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos, y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Ruta Nacional A012: corte total y desvíos
Continúa interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25, conocida como Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
La medida responde a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25.
Quienes tengan previsto circular por ese sector deben organizar el recorrido con anticipación y contemplar posibles demoras.
Autopista Santa Fe-Rosario y otras rutas
El reporte disponible informa un acceso cerrado en la Autopista Santa Fe-Rosario, entre los kilómetros 31 y 34, y un ingreso a la autopista desde la RP 91 hacia Santa Fe, a la altura del kilómetro 30.
Como las condiciones pueden cambiar durante la mañana, se recomienda consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje.
En las rutas de la región centro también se registran bancos de neblina leves que reducen la visibilidad. Si es posible, conviene postergar los desplazamientos hasta que mejoren las condiciones. Si necesitás viajar, mantené una distancia prudente con otros vehículos y evitá maniobras bruscas.
Cortes de luz en Santa Fe hoy: barrios y horarios
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) programó interrupciones del suministro eléctrico para este miércoles 28 de octubre en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos responden a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformadores, elementos de maniobra y conductores.
El cronograma informado es el siguiente:
De 8 a 10: zona delimitada por J. J. Paso, General López, 4 de Enero y San Juan.
De 8 a 12: sector comprendido por Teniente Loza, Chaco, Menchaca y Sanabria.
De 9 a 12: Colastiné Sur, por calle Puerto Obligado desde la Ruta Nacional 168 hacia el norte, en un tramo aproximado de 500 metros.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, tené en cuenta los horarios al organizar tus actividades. Si dependés de internet o de equipos eléctricos para trabajar, conviene anticipar las tareas importantes.
Los trabajos pueden suspenderse en caso de mal tiempo. Para verificar posibles cambios o consultar otras zonas, ingresá al sitio oficial de la EPE.
También podés consultar la nota de servicio de El Litoral sobre los cortes de luz de este miércoles.
Vacunación gratuita: dónde estará ModoVacuna
Este miércoles continúa el programa itinerante ModoVacuna, impulsado por la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Salud provincial.
El operativo estará en la Vecinal Mariano Comas, ubicada en Urquiza 3605, de 9 a 12. La iniciativa está dirigida especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas, y permite completar esquemas de vacunación.
La atención es gratuita. Quienes concurran pueden llevar su carnet para revisar las dosis pendientes y recibir orientación sobre las vacunas correspondientes.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Repasá estos puntos antes de comenzar la jornada:
Clima: la máxima prevista es de 25°C y no se esperan lluvias significativas.
Abrigo: llevá una campera liviana para las primeras horas.
Neblina: conducí con precaución y prestá atención a la visibilidad en rutas y accesos.
Puente Carretero: contemplá los desvíos y sumá tiempo al viaje entre Santa Fe y Santo Tomé.
Ruta Provincial 1: reducí la velocidad y prestá atención a la posible presencia de animales sobre la calzada.
RN A012: recordá que continúa el corte total entre la RP 25 y la vieja RN 9.
Autopista Santa Fe-Rosario: verificá el estado del acceso entre los kilómetros 31 y 34.
Electricidad: revisá si tu domicilio está dentro de las zonas con cortes programados.
Vacunación: si necesitás completar el calendario, ModoVacuna atenderá de 9 a 12 en la Vecinal Mariano Comas.