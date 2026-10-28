Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
Esta es la lista de trabajos previstos por la EPE para este miércoles 28 de octubre.
Imagen de archivo.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 J.J. Paso, Gral. López, 4 de Enero y San Juan
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Menchaca y Sanabria
09:00 - 12:00 Colastiné Sur, por calle Puerto Obligado desde Ruta Nac. 168 hacia el norte (aprox. 500 mts)
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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