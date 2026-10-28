Con una importante participación de atletas, aficionados, familias y vecinos, Ramona llevó adelante la primera edición de Ramona Corre, una propuesta deportiva que convocó a participantes de distintos puntos de la provincia y la región.
El SAMCo de Ramona sumará nuevas instalaciones para el personal de salud
Actualmente se planifica la construcción de un nuevo sanitario en el SAMCo local, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y fortalecer la prestación del servicio. Además la localidad fue escenario de la primera edición de Ramona Corre.
La actividad se desarrolló en las inmediaciones del Complejo Recreativo y contó con pruebas competitivas de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata infantil que permitió la participación de los más pequeños.
Organizado por la promotora Cuatro Puntos y la Comuna de Ramona, el evento tuvo como principales objetivos fomentar la actividad física, promover hábitos de vida saludables y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.
La convocatoria superó las expectativas iniciales, incluso frente a las condiciones climáticas. La participación registrada dejó una base favorable para proyectar la continuidad de la iniciativa e incorporarla al calendario deportivo regional.
Planifican obras para mejorar las instalaciones del SAMCo
En materia de infraestructura sanitaria, se realizó una reunión de coordinación para organizar el inicio de las obras destinadas a construir un nuevo sanitario en el edificio del SAMCo Dr. Ángel Miguel Fraire.
El encuentro fue encabezado por el presidente comunal, José Barbero, junto con la directora médica y los integrantes del Consejo de Administración del efector. Durante la reunión se abordaron los aspectos vinculados con la planificación y el desarrollo de los trabajos.
El proyecto contempla la construcción integral de un módulo sanitario en el sector de la cochera y el estacionamiento operativo. La intervención busca dar respuesta a una necesidad del personal médico, administrativo y de los choferes de ambulancias que desarrollan sus tareas diariamente en esa área.
La obra será financiada mediante recursos del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES), dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de trabajo, especialmente durante las guardias, y contribuir al funcionamiento cotidiano del centro de salud.
Reparaciones en la Ruta Provincial 22
Por otra parte, personal de la Dirección Provincial de Vialidad realizó un relevamiento técnico del tramo urbano de la Ruta Provincial 22, a partir de una solicitud presentada para mejorar las condiciones de circulación.
El informe identificó una superficie de 1.722,90 metros cuadrados de calzada que requiere reparaciones dentro de la jurisdicción de Ramona. Entre las principales fallas detectadas se encuentran fisuras estructurales del tipo piel de cocodrilo y grietas longitudinales y transversales asociadas al desgaste por fatiga del pavimento.
Aunque el diagnóstico señala que las condiciones actuales no generan inconvenientes graves para la circulación, advierte sobre la necesidad de ejecutar los trabajos a la brevedad para evitar un mayor deterioro de la calzada.
Las actuaciones fueron elevadas para continuar con el trámite correspondiente, mientras se aguarda una definición sobre la ejecución de las tareas de bacheo.