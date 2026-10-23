VGG Modo Rosa

Con actividades y una colecta solidaria, Villa Gobernador Gálvez se suma a la prevención del cáncer de mama

La actividad se realizará el domingo 25 de octubre, de 15 a 20, en la Plaza del Ferroviario. Habrá un espacio de información sobre el cáncer de mama, propuestas deportivas y culturales, vacunación, una feria de emprendedores y una colecta de cabello para confeccionar pelucas destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos.