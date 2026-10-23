La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizará el domingo 25 de octubre una nueva jornada de concientización sobre el cáncer de mama, bajo el lema “VGG Modo Rosa: Un lazo para cuidarnos”. El encuentro tendrá lugar de 15 a 20 en la Plaza del Ferroviario, ubicada en la intersección de avenida J. D. Perón y Edison, con actividades abiertas a toda la comunidad.
Con actividades y una colecta solidaria, Villa Gobernador Gálvez se suma a la prevención del cáncer de mama
La actividad se realizará el domingo 25 de octubre, de 15 a 20, en la Plaza del Ferroviario. Habrá un espacio de información sobre el cáncer de mama, propuestas deportivas y culturales, vacunación, una feria de emprendedores y una colecta de cabello para confeccionar pelucas destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos.
La propuesta busca promover el cuidado de la salud, acercar información confiable y destacar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Para ello, profesionales de la salud estarán a cargo de un espacio de consulta y concientización, donde se abordarán cuestiones vinculadas al autoexamen mamario y a la realización de controles médicos periódicos.
La secretaria de Salud y Ambiente, Alejandra Ratti, destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar herramientas de prevención a los vecinos.
“Es fundamental generar espacios de encuentro donde podamos hablar de salud, despejar dudas y brindar herramientas para que cada persona pueda incorporar el cuidado y los controles médicos a su vida cotidiana. La concientización y la detección temprana son claves, por eso es importante que desde el Estado promovamos estas actividades y acerquemos información confiable a nuestros vecinos y vecinas”, expresó.
Actividad física, vacunación y un lazo colectivo
La jornada también incluirá propuestas orientadas al bienestar y la participación comunitaria. Bajo la consigna “Cada paso cuenta”, se desarrollará una clase abierta de ritmos y zumba. Además, habrá un espacio de vacunación destinado a promover el cuidado integral de la salud.
Otra de las actividades será “Vestimos a la salud”, una iniciativa que invita a los participantes a llevar retazos de tela rosa para construir colectivamente un gran lazo, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.
La convocatoria también propone asistir con una remera o algún accesorio de color rosa para acompañar la iniciativa y reforzar el mensaje de prevención.
El encuentro se completará con una feria de emprendedores y artesanos y la participación de El Cumbión de VGG, que ofrecerá su propuesta de baile social de cumbia cruzada.
Una colecta de cabello con fines solidarios
Uno de los ejes de la actividad será la colecta de cabello para colaborar con el banco solidario de pelucas “Hilando Sonrisas”. El material recolectado se utilizará para confeccionar pelucas destinadas a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.
La iniciativa busca convertir un corte de cabello en un gesto solidario que contribuya a acompañar a quienes atraviesan una etapa compleja de su vida.
Con esta propuesta, Villa Gobernador Gálvez reunirá información sanitaria, actividades recreativas y acciones solidarias en una jornada que pone el foco en la prevención, la detección temprana y el compromiso de la comunidad con el cuidado de la salud.