Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Tránsito normal en el KM 16, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario. Se cancelan los trabajos programados en acceso, por condiciones climáticas adversas.
Puente Carretero: desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se mantienen modificaciones en la circulación para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de la avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, se encuentra operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN 174: tránsito alternado en el puente Rosario-Victoria
En la Ruta Nacional 174, sobre el puente Rosario-Victoria, se realizan trabajos en la calzada a la altura del kilómetro 59,2.
Las tareas comenzaron el lunes 21 de septiembre y tienen un plazo estimado de un mes y medio. Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.
RP 1: precaución por la crecida del río Paraná
La crecida del río Paraná afecta distintos sectores del norte provincial. Ante el traslado de ganado por el avance del agua, pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos, y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Ruta Nacional A012
Continúa el corte para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y circular con precaución.