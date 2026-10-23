Un sistema de transporte público bajo presión

Las motos de las apps golpean a taxis y remises con competencia ilegal en Santa Fe

Choferes de la ciudad advierten que los viajes en motocicleta ofrecidos por aplicaciones profundizan la crisis del transporte tradicional. Cuestionan la falta de controles, describen la pérdida de licencias y reclaman que se regule la actividad. La caída del poder adquisitivo y los cambios normativos también inciden.