Más de 2.000 chicos participaron este jueves de la primera jornada de la tercera edición de Jugarte, una iniciativa de la Municipalidad de San Lorenzo destinada a acercar a niños, niñas y adolescentes a distintas disciplinas deportivas, culturales y recreativas.
Más de 2.000 estudiantes participaron de una nueva edición de Jugarte en San Lorenzo
La tercera edición de Jugarte convocó este jueves a más de 2.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias en el Polideportivo Municipal de San Lorenzo. La propuesta incluyó más de 30 disciplinas deportivas, culturales y recreativas para dar a conocer las actividades gratuitas que ofrece el municipio.
El encuentro se desarrolló por la mañana en el Polideportivo Municipal, donde estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad recorrieron diferentes espacios preparados para experimentar actividades y conocer alternativas para incorporar a su vida cotidiana.
La propuesta reunió más de 30 disciplinas, con opciones para distintos intereses y edades. Entre los deportes tradicionales estuvieron el fútbol, el básquet, el vóley y el hockey, mientras que también se ofrecieron experiencias menos habituales, como palestra, levantamiento olímpico, buceo, BMX, tiro con arco y automovilismo.
La programación se completó con juegos sensoriales y Cultura Inquieta, una propuesta vinculada a los ritmos urbanos. Además, el personal del Centro Cultural coordinó la Estación Musical, que invitó a los participantes a conocer las formaciones de la institución y sumarse a las actividades musicales.
Una propuesta para descubrir nuevas disciplinas
Jugarte tiene como objetivo que los estudiantes puedan acercarse por primera vez a distintas prácticas y conocer las escuelas deportivas y las actividades gratuitas que el municipio sostiene durante todo el año.
A través de experiencias directas y con el acompañamiento de profesores y referentes de cada disciplina, los chicos tienen la posibilidad de explorar nuevas opciones, reconocer sus intereses y encontrar espacios para desarrollar habilidades deportivas, artísticas y recreativas.
La iniciativa también busca facilitar el vínculo entre las instituciones educativas y la oferta municipal, para que los alumnos conozcan las alternativas disponibles y puedan continuar participando después de la jornada.
Presencia de autoridades y continuidad de las actividades
Durante el encuentro estuvo presente el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore. Ambos participaron de la bienvenida a los estudiantes y destacaron el trabajo conjunto para llevar adelante la actividad.
“Gracias a las escuelas, al ministerio y a todo el equipo de la Municipalidad por el trabajo que han hecho con mucho cariño. Las consignas son dos: buscar disciplinas que les gusten y que se diviertan. Eso es todo”, expresó Raimundo.
La propuesta continuará la próxima semana con una segunda jornada. Debido a las condiciones climáticas, la actividad que estaba prevista para este viernes 23 de octubre fue reprogramada para el jueves 29 de octubre, nuevamente en el Polideportivo Municipal.
De esta manera, Jugarte busca ampliar el contacto de los estudiantes con las propuestas deportivas y culturales de San Lorenzo, mediante una experiencia que combina participación, aprendizaje y recreación.