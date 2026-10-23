Con más de 30 propuestas

Más de 2.000 estudiantes participaron de una nueva edición de Jugarte en San Lorenzo

La tercera edición de Jugarte convocó este jueves a más de 2.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias en el Polideportivo Municipal de San Lorenzo. La propuesta incluyó más de 30 disciplinas deportivas, culturales y recreativas para dar a conocer las actividades gratuitas que ofrece el municipio.