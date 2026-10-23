La ciudad de San Javier intensifica las tareas de prevención ante la crecida del río y los posibles escenarios de lluvias intensas vinculados al fenómeno de El Niño. En ese marco, la intendenta Ana Maribel González encabezó una recorrida por las cinco estaciones de bombeo de la ciudad para evaluar la situación y avanzar en acciones destinadas a reducir los riesgos hídricos.
San Javier refuerza la prevención ante la crecida del río y el fenómeno de El Niño
La intendenta Ana Maribel González recorrió las cinco estaciones de bombeo de la ciudad junto a equipos técnicos municipales y provinciales. Además, autoridades de distintos organismos analizaron medidas para reducir los riesgos ante la crecida del río y las posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño.
La actividad se realizó durante la mañana del jueves 22 de octubre y contó con la participación del equipo técnico municipal, personal de la Secretaría de Recursos Hídricos y de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, además de representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de ejecutar la obra de la costanera.
La recorrida permitió reunir a los distintos actores involucrados en las tareas de prevención y analizar las condiciones de la infraestructura vinculada al manejo de los excedentes de agua, en un contexto que requiere seguimiento y coordinación entre los organismos.
Coordinación entre organismos
Luego de la inspección, se desarrolló una reunión de trabajo en la sede de la Intendencia, con la participación del jefe de la delegación San Javier de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Paulo Sartor, y representantes de la Dirección Provincial de Vialidad.
Durante el encuentro se analizaron diferentes medidas preventivas frente al avance de las aguas. Entre los temas abordados se destacó el cierre de las alcantarillas transversales de la Ruta Provincial N.º 1 ubicadas en el distrito San Javier, una intervención que forma parte de las acciones previstas para reducir los riesgos ante posibles escenarios de crecida.
La articulación entre el municipio y los organismos provinciales apunta a coordinar las intervenciones necesarias y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias hídricas.
El llamado a la colaboración de los vecinos
Tras las actividades, González destacó la importancia de sostener las medidas de prevención ante las condiciones climáticas previstas.
“Nos seguimos preparando y ocupando de las medidas preventivas para hacer frente al fenómeno de El Niño”, expresó la intendenta.
Asimismo, solicitó la colaboración de los vecinos para acompañar las recomendaciones y las tareas impulsadas por las autoridades.
En un escenario marcado por la crecida del río y la posibilidad de precipitaciones intensas, el monitoreo de la infraestructura y la coordinación entre los distintos niveles del Estado forman parte de las acciones orientadas a anticipar riesgos y minimizar el impacto de posibles emergencias en la ciudad.