Acciones conjuntas

San Javier refuerza la prevención ante la crecida del río y el fenómeno de El Niño

La intendenta Ana Maribel González recorrió las cinco estaciones de bombeo de la ciudad junto a equipos técnicos municipales y provinciales. Además, autoridades de distintos organismos analizaron medidas para reducir los riesgos ante la crecida del río y las posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño.