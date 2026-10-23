Este viernes 23 de octubre se mantiene una alerta amarilla por tormentas en sectores de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Además, gran parte de Neuquén y Río Negro está bajo alerta naranja, debido a la posibilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.
Tormentas fuertes, granizo y ráfagas: el mapa de las provincias bajo alerta este viernes
El pronóstico anticipa precipitaciones abundantes en períodos breves, con acumulados que podrían alcanzar los 100 milímetros. También se prevén descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas.
El pronóstico anticipa lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. En algunas zonas, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar valores elevados.
Qué fenómenos se esperan
En sectores de Misiones, Corrientes y Chaco se prevén lluvias y tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Podrían estar acompañadas por granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 25 y 50 milímetros, aunque en Misiones podrían alcanzar entre 50 y 100 milímetros durante el período de vigencia de la alerta.
En Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut también se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas fuertes, con posibilidad de precipitaciones abundantes en poco tiempo, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 milímetros, mientras que en los sectores con alerta naranja podrían llegar hasta los 50 milímetros.
Qué zonas tienen alerta naranja
Gran parte de Neuquén y Río Negro permanece bajo alerta naranja, que advierte sobre la posibilidad de fenómenos más intensos y potencialmente peligrosos. En esas áreas podrían registrarse precipitaciones superiores a las previstas para las zonas bajo alerta amarilla.
La vigencia de las advertencias cambia según la región: en Misiones y Corrientes se extienden durante todo el viernes y hasta la tarde del sábado, mientras que en Chaco rigen durante la mañana. En Mendoza, se esperan condiciones adversas por la tarde y la noche; en Neuquén y Río Negro, durante toda la jornada; y en Chubut, por la tarde del viernes.
Las condiciones previstas varían según el sector, por lo que se esperan diferencias en la intensidad de las lluvias, las ráfagas y la actividad eléctrica.