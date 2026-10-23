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Tormentas fuertes, granizo y ráfagas: el mapa de las provincias bajo alerta este viernes

El pronóstico anticipa precipitaciones abundantes en períodos breves, con acumulados que podrían alcanzar los 100 milímetros. También se prevén descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas.

Las condiciones previstas incluyen ráfagas intensas y posible caída de granizo.Las condiciones previstas incluyen ráfagas intensas y posible caída de granizo.
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Este viernes 23 de octubre se mantiene una alerta amarilla por tormentas en sectores de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Además, gran parte de Neuquén y Río Negro está bajo alerta naranja, debido a la posibilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

El pronóstico anticipa lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. En algunas zonas, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar valores elevados.

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Qué fenómenos se esperan

En sectores de Misiones, Corrientes y Chaco se prevén lluvias y tormentas de intensidad variable, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Podrían estar acompañadas por granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 25 y 50 milímetros, aunque en Misiones podrían alcanzar entre 50 y 100 milímetros durante el período de vigencia de la alerta.

Algunas zonas podrían registrar acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros durante el período de alerta.Algunas zonas podrían registrar acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros durante el período de alerta.

En Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut también se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas fuertes, con posibilidad de precipitaciones abundantes en poco tiempo, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 milímetros, mientras que en los sectores con alerta naranja podrían llegar hasta los 50 milímetros.

Qué zonas tienen alerta naranja

Gran parte de Neuquén y Río Negro permanece bajo alerta naranja, que advierte sobre la posibilidad de fenómenos más intensos y potencialmente peligrosos. En esas áreas podrían registrarse precipitaciones superiores a las previstas para las zonas bajo alerta amarilla.

La vigencia de las advertencias cambia según la región: en Misiones y Corrientes se extienden durante todo el viernes y hasta la tarde del sábado, mientras que en Chaco rigen durante la mañana. En Mendoza, se esperan condiciones adversas por la tarde y la noche; en Neuquén y Río Negro, durante toda la jornada; y en Chubut, por la tarde del viernes.

Las condiciones previstas varían según el sector, por lo que se esperan diferencias en la intensidad de las lluvias, las ráfagas y la actividad eléctrica.

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