Pronóstico

Viernes inestable en la ciudad de Santa Fe: se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la jornada

La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 23 de octubre con cielo cubierto, lloviznas y una temperatura de 19,9°C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima llegará a los 24°C y se mantiene la probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Para el fin de semana se anticipa un descenso de las temperaturas.